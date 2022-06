Oui, je l'avais prévu comme ça en début de stage, d'effectuer la rotation entre Hugo (Lloris, NDLR) et Mike, a expliqué Didier Deschamps dimanche en conférence de presse. Je reste là-dessus. Ce sera Mike demain (lundi, NDLR)". Il aura l'occasion de briller encore une fois. Déjà performant lundi dernier en Croatie , où il avait signé plusieurs parades déterminantes avant de ne s'incliner que sur un penalty (1-1), Mike Maignan sera une nouvelle fois titulaire contre les Croates lundi à Saint-Denis. "(Lloris, NDLR), a expliqué Didier Deschamps dimanche en conférence de presse.(lundi, NDLR)".

Le sélectionneur tricolore a indiqué que ce choix répondait à une logique de rotation d'effectif. Il ne remet pas en cause la hiérarchie des gardiens et le statut de Hugo Lloris en tant que numéro un à ce poste. "Tant mieux qu'on ait deux très bons gardiens, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer", mais Lloris n'est absolument pas menacé "à partir du moment où Hugo maintient son niveau de performance comme il l'a fait cette année à Tottenham", a insisté Deschamps.

Kimpembe capitaine : "Ce bout de tissu veut dire tellement…"

Lloris remplaçant, Deschamps a choisi de confier le brassard de capitaine à Presnel Kimpembe pour affronter la Croatie. Le défenseur du PSG avait déjà eu cet honneur lundi dernier contre le même adversaire, assumant parfaitement son rôle avec une performance aboutie à la clé. "C'est un combattant, un leader expressif aussi, a salué le sélectionneur dimanche en conférence de presse. Il a un certain vécu avec nous. Dans l'absolu, j'aurais pu en mettre d'autres mais changer pour changer... A lui de répéter (sa performance)."

Présent aux côtés de Deschamps lors de cette conférence de presse, Kimpembe n'a pas caché son bonheur de se voir confier une telle responsabilité. "C'était une grande fierté de pouvoir porter ce brassard, a déclaré le défenseur du PSG. On a l'impression que ce n'est qu'un bout de tissu mais ce bout de tissu veut dire tellement de choses. C'est l'accumulation d'heures, de jours et d'années de sacrifices, il y a tout qui remonte, c'est une immense joie."

