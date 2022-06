Ad

C'est difficile de les comparer car Michael Laudrup est un peu Dieu ici (sourire), souligne Mikkel Eskildsen, journaliste pour Eurosport Danemark. Après ce qu'il lui est arrivé face à la Finlande, il est devenu très, très populaire dans le pays. Mais je pense qu'il est légèrement derrière Michael Laudrup. Après, cela dépendra aussi de ses prestations lors du Mondial 2022." Véritable miraculé, Christian Eriksen, qui évolue désormais avec un défibrillateur cardiaque , a-t-il rejoint l'ancienne gloire du Barça et du Real Madrid dans la légende du football danois ? "(sourire), souligne Mikkel Eskildsen, journaliste pour Eurosport Danemark.."

Ligue des Nations Quatre matches en 10 jours pour les Bleus : attention à la casse d'ici le Qatar IL Y A UNE HEURE

"Si tu poses cette question à des Danois, environ 75% d'entre eux te diront que Michael Laudrup est le plus grand joueur de l'histoire du pays, confirme Frederik Gernigon, journaliste pour le quotidien BT. On aura sûrement plus d'indications après la fin de sa carrière, mais il n'en est pas loin. Il est en train d'écrire sa légende." Mikkel Beck, ex-international danois passé par le LOSC époque Vahid Halilhodzic, est du même avis : Michael Laudrup reste au sommet.

De la "journée effroyable" avec Eriksen au conte de fées : "Le Danemark se sent invincible"

"Christian Eriksen ne l'a pas rejoint même si c'est un super joueur. Il a évolué dans de très bons clubs (Ajax, Tottenham, Inter Milan puis Brentford) mais ça n'a rien à voir avec le Barça ou le Real Madrid, explique l'ancien attaquant désormais agent de joueur. Outre son rôle central en sélection, Michael Laudrup avait également une place importante en clubs, où il a remporté énormément de titres (ndlr : champion d'Italie en 1986 avec la Juventus, quatre Ligas avec le Barça et une avec le Real, mais aussi une Ligue des champions avec les Blaugrana en 1992)." Malgré ce palmarès gigantesque, l'ancien attaquant n'était pas de l'épopée danoise à l'Euro 1992 à cause d'un différend avec l'ex-sélectionneur Richard Moller Nielsen.

Mikkel Beck, 19 sélections avec le Danemark, a joué aux côtés de Michael Laudrup. Il en garde un souvenir inoubliable. "C'était un vrai régal d'évoluer avec lui et Brian était exceptionnel aussi, témoigne-t-il. Ils savaient facilement éliminer leurs adversaires ainsi que leurs coéquipiers à l'entraînement, même s'ils connaissaient parfaitement leur jeu. Peu de défenseurs réussissaient à les bloquer et ils étaient aussi très performants sur le plan des statistiques."

Christian Eriksen, de retour en sélection danoise aux Pays-Bas neuf mois après son malaise cardiaque lors de l'Euro 2020. Crédit: Getty Images

D'abord dans l'ombre de Bendtner

Il faut remonter au 3 mars 2010, et une défaite en Autriche (1-2), pour retrouver la trace de la première des 111 sélections de Christian Eriksen, alors tout juste âgé de 18 ans. Lors de la précédente décennie, l'actuel joueur de Brentford reste d'abord dans l'ombre de Nicklas Bendtner. "Il prenait beaucoup de place, note Mikkel Beck à propos de l'ex-attaquant d'Arsenal. Outre le fait qu'il soit décisif en sélection, il était toujours à la Une des journaux sportifs et extra sportifs, alors que Christian Eriksen, tu n'entends jamais parler de lui en dehors du terrain."

Hormis son triplé lors du barrage en Irlande (5-1) qui a envoyé les Danois à la Coupe du monde 2018, leur première grande compétition depuis le Mondial sud-africain, Christian Eriksen a jusqu'ici rarement réussi à imposer sa patte lors des matches internationaux. "Si tu demandes à des supporters danois de citer ses cinq plus gros matches en sélection de façon claire et nette, je ne suis pas sûr qu'ils y arriveront", remarque Frederik Gernigon.

"Nous sommes ravis de te retrouver Christian", ont écrit les supporters danois lors de Danemark-Serbie à Parken. Crédit: Getty Images

Son histoire l'a aidé à le rendre plus proche des supporters danois

Dans son malheur de juin 2021 puis avec son retour express au premier plan, le milieu de Brentford a vu sa cote de popularité bondir au Danemark. "Le jour où il a parlé publiquement pour la première fois, c'était un événement national, rappelle le journaliste de BT. Son histoire l'a aidé à le rendre plus proche des supporters. Et depuis un an, l'équipe nationale n'a jamais été aussi populaire que depuis le début des années 90."

Et si le nouveau chouchou du Danemark était désormais libéré ? "Contre les Pays-Bas à Amsterdam et face à la Serbie à Copenhague en mars, c'était de loin le meilleur joueur danois sur la pelouse", souligne Frederik Gernigon. "Personne ne s'attendait à ce qu'il soit aussi bon, notamment lors du match face à la Serbie où il a été vraiment incroyable", corrobore Mikkel Eskildsen. Avant le coup d'envoi de la nouvelle édition de la Ligue des Nations, les Bleus sont désormais prévenus.

Ligue des Nations Benzema - Mbappé, le match d’après IL Y A UNE HEURE