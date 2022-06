C'est un air bien connu pour tout suiveur des Bleus : Wissam Ben Yedder va avoir l'occasion ce lundi de prouver sa valeur sous le maillot de l'équipe de France. Encore une fois, direz-vous. Et à juste titre. Avec les absences attendues de Kylian Mbappé et Karim Benzema - qui ont raté la dernière séance d'entraînement ce dimanche -, l'attaquant monégasque devrait être titulaire face à la Croatie avec Antoine Griezmann et Christopher Nkunku. Et alors que les occasions sont comptées jusqu'à la Coupe du monde (ndlr : il n'y aura que deux matches en septembre avant d'aller au Qatar), ce n'est pas si banal que ça car le Monégasque a l'habitude d'être trop fantomatique avec les Bleus. Ce qui pourrait au bout d'un moment le pousser dehors.

Ad

Dès l'annonce du groupe pour ce rassemblement du mois de juin, Didier Deschamps avait tout de suite donné le ton en citant Wissam Ben Yedder quand il a expliqué qu'il voulait offrir l'opportunité à certains de se montrer durant ces quatre rencontres. "Comme je vous l'avais dit avant le rassemblement, un des objectifs de cette série de quatre matches est de donner du temps de jeu aux joueurs, a encore glissé le patron des Bleus dimanche. Ce n'est pas ce que moi j'attends mais plus ce que Wissam attend, du temps de jeu. Il veut montrer ses qualités car c'est un buteur efficace, adroit dans le jeu court et à la finition."

Ligue des Nations "Je ne vais pas juger Antoine ou un autre joueur sur un seul match" : Deschamps défend ses joueurs IL Y A 5 HEURES

Une évolution à Monaco qui peut encore un peu plus séduire Deschamps

Ça, c'est la définition du Ben Yedder que l'on voit en club. En équipe de France, c'est une autre histoire. A l'AS Monaco, c'est en effet un attaquant d'une efficacité redoutable. Clinique devant le but et à l'aise dans le petit jeu, il régale et vient de signer sa meilleure saison statistique (25 buts en L1, 32 en tout). Le tout en faisant évoluer son jeu, à 31 ans. "Lui qui avait beaucoup de qualités avec ballon, a grandi dans le jeu collectif sans ballon, avait constaté début mai son entraîneur Philippe Clement, qui le trouve plus "polyvalent". Il fait beaucoup plus de travail qu'au début et est plus concentré sur ce point. Grâce à ça, notre équilibre est meilleur. On récupère plus vite au milieu."

Son efficacité lui permettait déjà d'être la roue de secours du trident offensif des Bleus aux yeux de Didier Deschamps, qui le convoque toujours depuis trois ans maintenant. Cette nouvelle facette dans sa panoplie a tout pour séduire encore un peu plus le patron des champions du monde. Le souci, c'est que pour le moment, l'ancien Toulousain et Sévillan ne justifie pas la confiance de son sélectionneur sur le terrain.

"La fratrie Hernandez a plombé les Bleus" : les notes débriefées

Ben Yedder : "Maintenant, je dois faire plus"

C’est très bien d’être régulièrement appelé, ça prouve que je suis toujours là quand il faut. Maintenant, je dois faire plus", Il sera important, mais comme tous ceux que j’ai vécus dans le passé. (…) En fait, je joue gros tous les jours. À chaque match, il y a une forte pression." Certes, WBY a mis un terme à sa disette en Bleu en marquant le quatrième but contre l'Afrique du Sud (5-0) lors du dernier rassemblement. Mais étant donné la physionomie du match, ça n'a rassuré personne. Et sur ses 18 sélections, il est difficile de se rappeler de moments clefs, qui pourraient expliquer sa présence constante dans les listes de Didier Deschamps. "", a-t-il d'ailleurs concédé à Ouest-France ce dimanche, tout en essayant de ne pas se mettre trop de pression pour ce rassemblement : "."

Il n'empêche, il serait temps de répondre à ses détracteurs. Car pendant qu'il est toujours là, Olivier Giroud, qui ne cesse lui de faire trembler les filets quand on lui accorde du temps de jeu en Bleu, ronge son frein, loin de l'équipe de France. Car contrairement au deuxième meilleur buteur des Bleus, Wissam Ben Yedder a lui "la chance" de ne pas avoir de statut, comme le glisse Didier Deschamps à chaque fois qu'il est interrogé sur l'absence du buteur de l'AC Milan.

Comprenez que Ben Yedder ne fera donc pas de vagues qu'importe son rôle ou son temps de jeu pendant une campagne comme au Mondial par exemple. La cohésion du groupe, si chère à Didier Deschamps, n'est pas à prendre à la légère. Mais pour chasser les doutes, il serait quand même bienvenu de ne pas signer une nouvelle prestation sans relief lundi face aux Croates. A bon entendeur.

Ligue des Nations Maignan dans le but, Nkunku et Ben Yedder devant : Deschamps devrait tout revoir IL Y A 6 HEURES