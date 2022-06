Didier Deschamps n'a pas hésité. Il n'avait pas non plus trop de choix. En Croatie, lundi à Split, les Bleus auront un tout autre visage que celui vu vendredi au Stade de France face au Danemark. Pour éviter une éventuelle deuxième défaite de suite, ce qui ne leur est plus arrivé depuis 2015, les Bleus auront un visage tout neuf, derrière, au milieu et devant. En effet, DD a procédé à dix changements par rapport au Stade de France.

Dans les buts, c'était d'ores et déjà annoncé, Mike Maignan prend le relais d'Hugo Lloris. Devant lui, une défense à quatre avec, de droite à gauche, Benjamin Pavard, William Saliba, Presnel Kimpembe (capitaine) et Lucas Digne. Ce système à quatre, les Tricolores ne l'ont plus expérimenté depuis Ukraine - France le 4 septembre dernier (1-1).

Au milieu, le seul rescapé de vendredi, Aurélien Tchouaméni, sera épaulé par Matteo Guendouzi. Enfin, devant, un trio à l'animation, avec Adrien Rabiot dans le rôle de faux ailier gauche. A ses côtés, Moussa Diaby, Christopher Nkunku et Wissam Ben Yedder en pointe.

