Il était écrit qu'il y aurait de nouvelles têtes chez les Bleus pour ce rassemblement de septembre. Contraint de composer avec les nombreuses blessures au sein de son groupe habituel (Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Karim Benzema, Kingsley Coman), Didier Deschamps a convoqué jeudi trois débutants pour les matches de Ligue des nations face à l'Autriche (22 septembre) et au Danemark (25 septembre). Deux des heureux élus évoluent à Monaco : Benoît Badiashile et Youssouf Fofana. Le troisième est l'attaquant de l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani, dans un secteur qui enregistre aussi les retours d'Olivier Giroud et d'Ousmane Dembélé

Ad

La défense était notamment scrutée en l'absence de deux centraux installés dans le groupe Deschamps, Kimpembe et Lucas Hernandez. Deschamps n'avait pas forcément beaucoup de gauchers à disposition. Le Monégasque Benoît Badiashile, 21 ans, s'est rapidement détaché comme une première option, par son expérience de capitaine des Bleuets et son niveau de performance sur la gauche du trio défensif de l'AS Monaco. Incertains après avoir été touchés avec le Bayern en Ligue des champions, Benjamin Pavard et Dayot Upamecano sont bien dans la liste, tout comme les revenants Raphaël Varane et Ferland Mendy.

Ligue des Nations Une liste et beaucoup de trous à combler pour DD IL Y A 17 HEURES

Giroud, la tendance se confirme

Comme Badiashile, avec qui il évolue en club, Youssouf Fofana était pressenti pour intégrer les Bleus dans un entrejeu orphelin de Pogba et Kanté. Le milieu de 23 ans réalise un début d'exercice dans la lignée de sa saison précédente. Et l'efficacité prouvée à Monaco de son duo avec Aurélien Tchouameni, devenu l'un des cadres tricolores, a certainement joué en sa faveur. Le néo-Madrilène a évidemment été convoqué, tandis que son coéquipier Eduardo Camavinga fait son retour dans un secteur où Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot, déjà présents en juin, ont été reconduits. L'ancien Marseillais Boubacar Kamara fait les frais des choix de Deschamps et ne fait pas partie de la liste.

Enfin, l'attaque a elle aussi eu droit à son petit lifting avec les absences de Benzema et Coman, même si l'ailier du Bayern est aussi utilisé comme piston chez les Bleus. Deschamps a rappelé Olivier Giroud, confirmant ainsi la tendance selon laquelle l'avant-centre de l'AC Milan est son premier choix quand Benzema vient à manquer. Ousmane Dembélé, auteur d'un début de saison éblouissant au Barça, fait logiquement son retour tandis que Randal Kolo Muani intègre le groupe tricolore pour la première fois. Wissam Ben Yedder, en difficulté à Monaco, et Moussa Diaby, moins éclatant à Leverkusen, n'ont pas été convoqués.

Ligue des Nations Et ça continue... Hernandez absent "plusieurs semaines" HIER À 10:25