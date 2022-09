Equipe de France

Un ancien président de la République, aujourd'hui disparu, avait pour coutume de dire que les emmerdes volent en escadrille. Du côté de Clairefontaine, Didier Deschamps pourrait faire sienne la maxime de Jacques Chirac. Et même en ne se bornant qu'au terrain.

Lundi, avant même le premier entraînement/décrassage des Bleus, le sélectionneur national a dû se résoudre à laisser repartir deux autres de ses joueurs. Théo Hernandez (adducteurs) a filé à Milan tandis qu'Hugo Lloris a regagné ses pénates londoniens.

Avant même que tout ce petit monde ne prenne la route des Yvelines, on savait que ce dernier rassemblement ne serait pas le rendez-vous idéal pour une répétition grandeur nature. Là, on est sur un rassemblement cauchemardesque puisque du onze-type classique (ou s'en approchant), seuls quatre joueurs postuleront pour affronter l'Autriche, jeudi au Stade de France.

Derrière, seuls Koundé et Varane sont rescapés. Puisque les frères Hernandez et Kingsley Coman sont sur le flanc.

Au milieu, c'est la Berezina puisque Paul Pogba et N'Golo Kanté sont absents depuis belle lurette.

Devant, Karim Benzema est absent. Antoine Griezmann, qui a enfin débuté un match avec l'Atlético, et Kylian Mbappé sont quand même là. Ça fait 66% de l'attaque-type des Bleus. On se console comme on peut.

