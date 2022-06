1274 minutes exactement. Pas une de moins. Voilà le temps qui sépare Antoine Griezmann de son dernier but. L'attaquant des Bleus n'a plus marqué depuis 20 matches et sa dernière réalisation remonte au mois de janvier lors d'une rencontre de Coupe de Roi contre le Rayo Majadahonda. Pour un joueur de son calibre, ce mutisme ressemble à une éternité. "Je veux être important et décisif, ce n’est pas normal de passer autant de matchs sans marquer", avouait-il lui-même dans AS.

Jamais il n'est passé par une telle traversée du désert. Ancien maître à jouer de l'Atlético, leader d'une équipe finaliste de la Ligue des champions et lauréate de la Ligue Europa, Griezmann a glissé tout au long de la saison dans la hiérarchie. Il a même fini hors du onze de Diego Simeone, une issue inimaginable quand il marchait sur la Liga.

J'ai fait une pré-saison au Barça qui était complètement différente du jeu de l'Atlético, a-t-il confié après la défaite contre le Danemark (1-2). J'avais besoin de bien terminer cette saison. L'an prochain, je ferai la pré-saison avec l'Atlético et ça ira beaucoup mieux physiquement." Difficile, dix mois après, de mettre sur le dos de la préparation avec le Barça la saison ratée du Français. Mais voilà trois saisons qu'en club, Griezmann traîne sa peine. Son retour à l'Atlético se résume pour le moment à un fiasco . Même s'il s'en est expliqué, un peu maladroitement, vendredi soir dans les couloirs du Stade de France. ", a-t-il confié après la défaite contre le Danemark (1-2" Difficile, dix mois après, de mettre sur le dos de la préparation avec le Barça la saison ratée du Français.

La blessure musculaire de décembre et la rechute de janvier peuvent, en partie, déterminer les contours du trou noir. Mais aujourd'hui, un vrai doute entoure son niveau réel. Reverra-t-on un jour le grand Griezmann des Bleus et de l'Atlético ? Jusqu'à l'année dernière, ses prestations en équipe de France protégeaient son statut en sélection. Bleu le plus important entre 2016 et 2022, il possède des états de service qui le mettent à l'abri de toute réaction épidermique. Didier Deschamps sait trop ce qu'il lui doit pour le mettre au placard sitôt que le vent tourne en club. Après tout, d'autres joueurs bénéficient du même traitement (Raphaël Varane, Paul Pogba).

Trois fois la moyenne sur les sept derniers matches

Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Griezmann, contrairement à Pogba, est nettement moins capital pour l'équipe de France. Or, contrairement à Varane, c'est tout le système de cette équipe qui a été bâti pour le mettre dans les meilleures conditions. Le jeu en vaut-il toujours la chandelle ? Depuis le Final Four de Ligue des Nations à l'automne, il a peu brillé contrairement à ses compères d'attaque Kylian Mbappé et Karim Benzema. Sur ses sept derniers matches, il n'a eu que trois fois la moyenne aux notes Eurosport.

Dans le cœur du jeu, j'étais bien avec deux attaquants devant moi que j'ai pu servir, a-t-il jugé vendredi. J'ai bien commencé en seconde période. Puis j'étais un peu à la peine par rapport aux efforts que j'ai faits." A la peine, assurément. Dès lors pourrait se poser à l'issue du rassemblement la question de son maintien dans le onze. Hormis deux passes décisives face aux Sud-Africains, un dernier quart d'heure emballant face à des Kazakhs dépassés et un penalty provoqué face aux Belges, son influence s'est assez clairement effondrée. A l'image de sa prestation face aux Danois. S'il est à l'origine du but de Benzema, on attend plus de lui. ", a-t-il jugé vendredi." A la peine, assurément. Dès lors pourrait se poser à l'issue du rassemblement la question de son maintien dans le onze.

La raison d'être du 3-4-3

Le système en 3-4-3 a montré ses limites face aux Danois, sa raison d'être est pourtant limpide : mettre les trois attaquants dans un fauteuil. A partir du moment où le Madrilène n'est plus incontournable, le maintien du système doit être interrogé. D'autant, qu'au milieu, trois hommes ont l'étoffe de titulaires. Paul Pogba et N'Golo Kanté, bien sûr. Mais aussi Aurélien Tchouaméni, la sensation de l'équipe de France depuis la fin de l'Euro et sans doute le meilleur milieu de terrain français de la saison. Antoine Griezmann a cinq mois pour se remettre d'aplomb et éteindre les débats comme il l'a fait à chaque compétition internationale depuis 2016. Pour ce passé glorieux, il serait injuste de l'enterrer dès aujourd'hui. Mais la cote d'alerte est atteinte.

