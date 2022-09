L'hécatombe n'en finit plus. Déjà privée de Paul Pogba, Karim Benzema, Presnel Kimpembe, N'Golo Kanté, Lucas Hernandez, Kingsley Coman, Adrien Rabiot et Boubacar Kamara (!), l'équipe de France devra finalement faire sans Hugo Lloris (cuisse droite) et Théo Hernandez (adducteur droit) pour défier l'Autriche et le Danemark en Ligue des Nations. Lucas Digne, absent de la première liste, et Alban Lafont sont appelés en renfort. Si le latéral gauche retrouve un groupe qu'il connaît très bien, le portier nantais, brillant depuis quelques mois, est appelé pour la première fois.

Ad

Mais qui sera titulaire lors de ces derniers matches de la Ligue des nations ? Et, surtout, Didier Deschamps va-t-il insister avec son système en 3-5-2 alors que ses pistons habituels sont désormais out ? Pour le dernier rassemblement tricolore avant la Coupe du monde, le sélectionneur des Bleus passera en mode bricolage. Si l'absence de Lloris sera compensée par un Mike Maignan toujours aussi impressionnant avec l'AC Milan, celle de Théo Hernandez prive encore DD de son titulaire au poste.

Ligue des Nations Deschamps : "Giroud ? Quand vous avez tout, et qu'un jour vous avez la moitié…" HIER À 09:58

Seulement 4 titulaires disponibles

Sur l'équipe-type des Bleus qui se dessine depuis la victoire à la Ligue des Nations 2021, seuls Raphaël Varane, Jules Koundé, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont disponibles pour ce rassemblement. De quoi donner des sueurs froides à Deschamps qui espérait sans doute rassurer son monde après le rassemblement décevant de juin. Les leçons de septembre risquent d'être minces.

Equipe de France Affaire Le Graët - Deschamps : "Je ne vais pas rentrer là-dedans" 15/09/2022 À 16:25