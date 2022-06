Coup dur pour un des tauliers de l'équipe de France. Comme lors du dernier rassemblement des Bleus, Raphaël Varane s'est blessé et doit déclarer forfait pour les prochains matches du mois de juin. Touché à la cuisse gauche, le joueur de Manchester United "ne pourra pas participer aux trois prochains matches de l'équipe de France contre la Croatie à Split, l'Autriche à Vienne et à nouveau la Croatie au Stade de France le lundi 13 juin", a confirmé la FFF via un communiqué.

Un bizuth pour le remplacer

Sorti par Guy Stéphan vendredi soir contre le Danemark (1-2) à la 61e minute, alors que le score était de 1-0 pour la France, Varane est remplacé par un petit nouveau en sélection. "Didier Deschamps a décidé de le remplacer par Ibrahima Konaté. Le défenseur de Liverpool rejoindra le groupe dans les meilleurs délais et sera présent dimanche à Split pour l'entraînement de veille de match", peut-on lire dans le communiqué.

Ibrahima Konaté au duel avec Karim Benzema lors de la finale de Ligue des champions opposant Liverpool au Real Madrid, le 28 mai 2022 à Paris Crédit: Getty Images

Une première pour le jeune défenseur de 23 ans, formé à Sochaux, qui pallie donc l'absence du champion de monde 2018, qui ne sera a priori pas de trop longue durée. Elle vient récompenser une saison 2021-2022 très solide de l'ancien de Leipzig, terminée en club par une titularisation en finale de Ligue des champions le 28 mai dernier, assortie d'une défaite malgré un bon match. Konaté pourrait donc, comme Boubacar Kamara, connaître sa première sélection avec les A lors de ce rassemblement.

