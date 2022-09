Le rassemblement de juin n'avait guère été une réussite. C'est le moins que l'on puisse dire. Celui qui s'annonce sera peut-être marqué d'un autre sceau, alors qu'une double mission est assignée aux Bleus : préparer le Mondial et éviter une relégation en Ligue B - ce qui ferait un peu désordre. Mais si les rendez-vous de juin étaient accompagnés d'un doute latent lié à la charge inédite de matches (4) et aux résultats de ceux-ci, le premier et dernier rendez-vous de l'automne avant la Coupe du monde s'annonce d'ores et déjà accompagné d'interrogations liées aux disponibilités de chacun. Et la liste que Didier Deschamps va énumérer jeudi n'aura pas les contours rêvés par ce dernier.

La vie d'un sélectionneur est faite d'adaptations. Mais à ce point… Après les blessures de Karim Benzema (cuisse), N'Golo Kanté (cuisse) et Paul Pogba (ménisque) sont venues s'ajouter celles de Presnel Kimpembe (ischio-jambiers), Kingsley Coman (cuisse), Benjamin Pavard (cuisse) ou encore Lucas Hernandez (adducteurs). DD pourra peut-être compter sur un ou deux de ces joueurs, si miracle médical d'ici là. Mais pas plus.

Après les maux de juin qui l'ont poussé à ne donner qu'une grosse heure de vie à sa défense à trois (contre le Danemark), Didier Deschamps se retrouve devant un autre casse-tête alors que ses deux solutions principales pour l'axe gauche sont sur le flanc. Qui peut débarquer ou revenir pour faire le nombre ? On pense évidemment à Clément Lenglet, qui avait été condamné par le naufrage de Bucarest. Ses qualités principales à cette heure sont d'être gaucher et de connaître l'environnement de la sélection.

Axel Disasi (Monaco), qui a reçu sa première pré-convocation, ou Wesley Fofana (Chelsea) postulent également. Tout comme Pierre Kalulu, installé à Milan. Nouveauté de juin, Ibrahima Konaté (Liverpool) n'en sera pas alors que sa saison n'a pas commencé. Benjamin Pavard, comme Dayot Upamecano, n'est pas durement touché, ce que le Bayern Munich a révélé mercredi. Il n'est pas impossible de retrouver les deux hommes au château et donc dans la liste de DD, jeudi.

Le retour de Dembelé ?

Au milieu, Didier Deschamps a malheureusement l'habitude ce qu'il lui arrive : ne pas pouvoir compter sur Kanté et/ou Pogba. Depuis France - Suisse en 8e de finale de l'Euro, les deux hommes n'ont plus été alignés ensemble. L'inquiétude liée à leurs cas dépasse largement le prochain rassemblement… Si Eduardo Camavinga (Real Madrid) est un recours possible, voire probable, les autres têtes semblent être connues et ressembleront à celles qu'on a vues en juin dernier (Tchouameni, Rabiot, Guendouzi, Kamara).

En attaque, on sait d'ores et déjà que Kingsley Coman ne sera pas là. Ce qui pose avant tout un problème tactique pour Deschamps, alors que le Bavarois est avec Clauss l'un des deux pistons droits des Bleus. L'absence de la flèche du Bayern pourrait être une autre raison de remettre en cause le système à trois défenseurs centraux. Ousmane Dembélé, que Didier Deschamps tient en haute estime, pourrait profiter de l'absence de Coman. Sa der en bleu remonte à juin 2021 et Hongrie - France, rencontre durant laquelle il s'était blessé.

L'ultime point d'interrogation (majeur) concerne Karim Benzema. Blessé, le joueur du Real Madrid n'est pas forcément "out", puisque Carlo Ancelotti espère encore compter sur ses services dimanche lors du derby face à l'Atlético. Si le probable futur Ballon d'Or 2022 est là, Didier Deschamps n'aura pas à rappeler Olivier Giroud et l'escorte de questions, voire d'incompréhensions, qui accompagnent le deuxième buteur de l'histoire des Bleus quand il est là.

