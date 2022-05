Luis Enrique a annoncé la nouvelle lundi en conférence de presse. Alors que l'Espagne affrontera le Portugal (2 juin), la République Tchèque (5 et 12 juin) et la Suisse (9 juin), Ansu Fati (19 ans) fêtera son retour avec la Roja. Blessé à une cuisse le 20 janvier, le Barcelonais a effectué son retour sur les pelouses le 1er mai. Il s'agit de la première convocation avec la Roja du jeune ailier catalan depuis octobre 2020. Il était absent des terrains entre novembre 2020 et septembre 2021 à cause d'une fracture du ménisque.

Par ailleurs, le sélectionneur de l'Espagne a également convoqué Sergio Busquets, laissé au repos lors de la dernière fenêtre internationale en mars, ainsi que Thiago Alcantara, absent depuis l'Euro 2020 (disputé en 2021), ou encore Marco Asensio, le joueur du Real Madrid jamais convoqué en 2021.

En revanche, le sélectionneur de la Roja ne peut compter sur Pedri et Mikel Oyarzabal, tous deux blessés. L'Espagne, finaliste de la Ligue des Nations en octobre dernier après une défaite contre la France (2-1), a pour objectif de se qualifier à nouveau pour la phase finale à 4, qui se déroulera en juin 2023. (Avec AFP)

