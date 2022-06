Football

FC STREAM TEAM - "C'est peut-être le pire match de Benzema depuis son retour" : les notes de France - Croatie

FC STREAM TEAM - Contre la Croatie, beaucoup de joueurs ont failli individuellement et c'est le cas de Karim Benzema. Pour nos journalistes Maxime Dupuis et Cyril Morin, c'est même son pire match depuis son retour en équipe de France. A l'inverse, Kylian Mbappé et Aurélien Tchouaméni font partie des satisfactions du soir. L'intégralité du FC Stream Team est à retrouver en podcast.

00:06:12, il y a 11 minutes