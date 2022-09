Olivier Giroud est champion du monde, il pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire des Bleus cette semaine, il donne satisfaction chaque fois que Didier Deschamps a fait appel à lui, sa dynamique en club a rarement été aussi bonne, aucune solution satisfaisante n'existe pour le remplacer et il figure dans la dernière liste avant la Coupe du monde. Pourtant, il n'est pas acquis qu'il soit au Qatar en novembre prochain. Plus qu'un paradoxe ou qu'un mystère, Giroud est d'abord un cas unique dont on ne sait plus trop comment il sera réglé.

Ad

Olivier Giroud Crédit: Getty Images

Ligue des Nations Le maintien, l’autre enjeu pour les Bleus IL Y A UNE HEURE

Après lui avoir reproché son comportement à l'Euro et sa petite phrase adressée à Mbappé ("il n'avait pas à dire ça, c'est une certitude") et fragilisé son avenir en Bleu ("Olivier et quelques autres, c'était en 2018, mais aujourd'hui on est en 2021"), Didier Deschamps a fini par le rappeler en mars après le forfait de Karim Benzema. Titulaire et buteur lors des deux matches amicaux, il n'est plus apparu dans la liste en juin à la faveur du retour du Madrilène.

Pourquoi le relancer en septembre ?

KB9 encore absent à la rentrée, revoilà Giroud dans un statut aux contours flous. Et ce n'est pas Didier Deschamps, quelque peu crispé au moment d'aborder le sujet, qui s'est chargé de dissiper le brouillard : "La réponse, vous l'aurez dans deux mois. Tout évolue. Et rien n'évolue, parfois. Parce que si je dis que "tout évolue", vous allez interpréter... La situation d'aujourd'hui, c'est qu'il est là". Le sibyllin sélectionneur entretient volontairement le flou. Si sa vie à la tête des Bleus lui a bien appris une chose, c'est de ne jamais être définitif pour, toujours, se ménager une porte de sortie. L'épisode Benzema, banni pendant des années avant de revenir comme de rien n'était, n'en est que le dernier exemple en date.

Giroud peut-il vraiment rêver du Qatar ? "Deschamps a bien rappelé Benzema…"

La présence de Giroud dans le groupe et dans la liste pour le Mondial n'est-il que la conséquence de l'état de santé de Benzema ? A priori, oui. C'est en tout cas le sens des choix de Deschamps depuis six mois. Sinon, pourquoi priver le Milanais du rassemblement de juin alors même qu'il avait parfaitement fait le boulot en mars et qu'il venait de participer activement au titre de champion des Rossoneri ? Mais pourquoi le relancer dès le mois de septembre, à deux mois de l'échéance majuscule si Deschamps ne compte sur lui qu'en l'absence de Benzema alors même que le Madrilène a plus de chances d'être présent qu'absent au Qatar ?

Qui d'autre ?

Objectivement, et au-delà de toutes considérations sur la vie de groupe, Olivier Giroud est aujourd'hui la seule solution crédible et de haut niveau derrière Karim Benzema. Il suffit de comparer sa moyenne de but par match en sélection avec celle de ses concurrents qui n'en ont que le nom mais pas l'étoffe.

Olivier Giroud : 0,43 but/match

Wissam Ben Yedder : 0,15 but/match

Moussa Diaby : aucun but en 8 sélections

Olivier Giroud a remplacé Karim Benzema lors de France-Suisse à l'Euro 2020. Crédit: Getty Images

L'arrivée surprise de Randal Kolo Muani dans le groupe à deux mois du Mondial et les absences conjuguées de Diaby et Ben Yedder, comme une sanction de leurs prestations ratées en juin, ouvrent une porte à Olivier Giroud. S'il a réussi ses débuts en Bundesliga, l'ancien Nantais s'est lui-même étonné d'être appelé si tôt en sélection ("sincèrement je n'ai rien vu venir (…). C'est arrivé plus rapidement que prévu et je ne m'attendais pas à ce que cela arrive en 2022") et on l'imagine mal faire le poids avec Giroud au moment de choisir une doublure à Benzema pour le Qatar. Mais comme le cas du champion du monde est unique, comme la logique à laquelle il répond est difficilement identifiable, être aussi catégorique serait furieusement imprudent.

Ligue des Nations 3-5-2, est-ce bien raisonnable de s'entêter ? IL Y A UNE HEURE