Football

France - Autriche - Bleus - Badiashile-Fofana : Première réussie, direction le Qatar ?

LIGUE DES NATIONS - Appelés pour la première fois cette semaine, titularisés face à l'Autriche, Benoît Badisahile et Youssouf Fofana ont signé des débuts prometteurs avec l'équipe de France. Suffisant pour forcer la porte vers le Qatar. Pour nos journalistes Martin Mosnier et Maxime Dupuis, l'un a plus de chances que d'autres de voir Doha. (Réalisation : Norman Staron)

00:04:50, il y a une heure