A peine appelés, déjà titularisés. Youssouf Fofana et Benoît Badiashile vont connaître leur première sélection ce jeudi face à l'Autriche en Ligue des Nations. Les deux Monégasques, qui profitent d'une avalanche de blessures en défense et au milieu, débuteront la rencontre. Didier Deschamps a choisi d'aligner un 3-4-3 avec Ferland Mendy et Jonathan Clauss en charge d'animer les couloirs. Sans surprise, Mike Maignan remplace Hugo Lloris blessé derrière une défense à trois composée de Jules Koundé, toujours préféré à Benjamin Pavard, Raphaël Varane et Badiashile.

A la récupération, Fofana et associé à son ancien coéquipier à Monaco, Aurélien Tchouaméni. Devant, c'est un trio sans surprise qui sera chargé de faire sauter le verrou autrichien : Antoine Griezmann en soutien de Kylian Mbappé et Olivier Giroud. En l'absence des frères Hernandez, de Pogba, Benzema ou encore Kanté, Didier Deschamps a bricolé une équipe de départ avec ce qu'il avait sous la main. Aux petits chanceux de septembre, en particulier Fofana et Badiashile, de saisir l'opportunité.

