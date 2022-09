C'est une équipe de France très éloignée de son visage habituel qui jouera face à l'Autriche et au Danemark ses derniers matches de préparation avant la Coupe du monde au Qatar. La cascade d'absences chez les Bleus a touché tous les secteurs du jeu. Notamment le milieu de terrain. Didier Deschamps devait déjà composer avec les blessures de ses deux premiers choix dans l'axe de l'entrejeu, N'Golo Kanté et Paul Pogba. A ces deux absences est venue s'ajouter celle d'Adrien Rabiot, lui aussi touché et remplacé par Boubacar Kamara... à son tour forfait et qui a cédé sa place à Jordan Veretout dans le groupe tricolore.

Le sélectionneur se voit ainsi privé de trois milieux sur lesquels il a l'habitude de s'appuyer. Il peut au moins se réjouir de pouvoir compter sur sa valeur montante dans ce secteur, Aurélien Tchouameni. Dans l'hypothèse où il va continuer de s'appuyer sur un système en 3-4-1-2 avec un double pivot à la récupération, Deschamps a le choix entre quatre joueurs pour épauler le Madrilène : Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi, Youssouf Fofana et donc Veretout. Avec des qualités et des défauts à évaluer pour constituer le meilleur duo.

Eduardo Camavinga

Ce qui plaide en sa faveur

Il joue au Real Madrid, un club habitué aux plus hautes exigences, et ce n'est jamais un critère anodin pour Didier Deschamps. Camavinga monte en puissance à la Maison Blanche à défaut d'être un titulaire de la formation de Carlo Ancelotti. Il a cependant su se montrer important par l'impact de ses entrées en jeu sur le parcours qui a mené le club merengue à la victoire en Ligue des champions la saison passée. Et Tchouameni évolue désormais dans le même club que lui. Cela ne peut que faciliter la connexion entre les deux hommes s'ils sont associés chez les Bleus.

Ce qui joue contre lui

Essentiellement son temps de jeu. De tous les milieux à disposition de Deschamps, Camavinga est celui qui a le moins joué depuis le début de la saison. Malgré le départ de Casemiro, l'ancien Rennais reste soumis à une forte concurrence avec Toni Kroos, Luka Modric et désormais Tchouameni dans la capitale espagnole. Ce qui explique pourquoi il a dû se contenter d'un total de 349 minutes de jeu. Soit l'équivalent de moins de quatre matches complets sur les neuf disputés par le Real Madrid toutes compétitions confondues depuis la reprise. Ce n'est pas totalement rédhibitoire, mais la question du manque de rythme se pose plus pour lui que pour les autres.

Mattéo Guendouzi

Ce qui plaide en sa faveur

Avec ses six sélections, Mattéo Guendouzi est le deuxième milieu le plus capé des Bleus pour ce rassemblement de septembre, derrière Tchouameni (12 sélections). De tous les duos possibles pour Deschamps, c'est le seul qui a un peu de vécu en sélection. Le sélectionneur avait aligné les deux hommes lors des matches disputés en juin, durant une heure en Croatie (1-1), puis pendant une grosse demi-heure face au même adversaire au Stade de France (0-1). Dans l'optique de travailler sur la continuité, Deschamps a des raisons de miser une nouvelle fois sur cette paire en septembre.

Ce qui joue contre lui

Justement, l'association Tchouameni-Guendouzi n'avait pas été une grande réussite. Ce constat reste à relativiser. Déjà parce que les Tricolores étaient lessivés par une saison à rallonge en juin dernier. Aussi parce que Deschamps avait testé ce duo dans une autre configuration avec un système à quatre défenseurs. Malgré tout, aucun des deux joueurs n'avait donné la pleine mesure de son rendement dans ce duo, même si Tchouameni avait un peu mieux tiré son épingle du jeu. Le sélectionneur a donc aussi des raisons de tester une autre paire.

Youssouf Fofana

Ce qui plaide en sa faveur

La complémentarité de son duo avec Tchouameni est prouvée. C'était même l'axe fort de l'AS Monaco avant le départ de l'ancien Bordelais au Real Madrid l'été dernier. Depuis, Youssouf Fofana a confirmé sa montée en puissance et ses qualités de milieu moderne, tant dans la récupération que dans l'apport offensif par ses projections et ses passes. Sa durabilité est aussi un atout dans cette saison où les organismes seront sollicités comme jamais. Deschamps a de quoi être séduit par une paire qui a offert des garanties de fiabilité, même si c'était en club et pas en sélection.

Ce qui joue contre lui

Fofana est novice chez les Bleus , il n'a pas un vécu énorme dans les sélections de jeune, et il manque clairement d'expérience au niveau le plus élevé avec seulement six matches de Ligue des champions, mais aucun en phase de groupes ou dans les tours à élimination directe. Il y a un risque de lui donner immédiatement un statut de titulaire alors qu'il découvre seulement le groupe tricolore. Même si cela peut éventuellement se justifier dans le contexte si particulier de ce rassemblement de septembre.

Jordan Veretout

Ce qui plaide en sa faveur

Son vécu en club, même s'il ne compte que 5 sélections en équipe de France. À 29 ans, Jordan Veretout peut s'appuyer sur une expérience plus conséquente que tous les autres milieux convoqués par Deschamps pour les matches contre l'Autriche et le Danemark. Il totalise plus de 430 matches chez les professionnels, dont une grosse trentaine en Coupe d'Europe, et a prouvé sa capacité d'adaptation notamment lors de ses passages en Serie A et en Premier League. Certainement l'une des raisons qui a poussé Deschamps à l'appeler au pied levé après le forfait de Rabiot.

Ce qui joue contre lui

Justement, Veretout n'était pas dans les plans de Deschamps malgré les défections déjà actées de Pogba et Kanté au moment d'annoncer sa liste de septembre. Il a fallu deux autres absences pour qu'il soit rappelé. Sur ses cinq sélections, le Marseillais n'a été titulaire qu'une fois et n'avait guère convaincu face à la Bosnie (1-1). Lors de ses quatre sélections suivantes, il n'a jamais joué plus de sept minutes. Et il n'était pas dans le groupe tricolore lors des rassemblements de mars et de juin. C'est donc difficile d'envisager qu'il soit propulsé à un poste de titulaire pour les derniers matches de préparation avant le Mondial.

