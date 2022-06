Football

France-Danemark : Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann… Les Bleus à l'entraînement mercredi à Clairefontaine

LIGUE DES NATIONS - L'équipe de France se prépare à disputer quatre rencontres en juin, à commencer par vendredi face au Danemark au Stade de France. Suivront des matches face à la Croatie (deux fois) et l'Autriche. Mercredi, les Bleus se sont entraînés à Clairefontaine. Voici des images de la séance de Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Karim Benzema and co., avec notamment un toro.

00:01:24, il y a une heure