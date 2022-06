Ad

Pour cette première rencontre de la nouvelle édition de la Ligue des nations, un peu plus de 2.000 policiers et gendarmes, dont 650 dédiés à la lutte contre la délinquance aux abords du Stade de France, seront mobilisés. La préfecture de police de Paris a diffusé un communiqué donnant le détail de ce dispositif à l'issue d'une réunion au ministère de l'Intérieur. Cette réunion s'est déroulée avec Gérald Darmanin, le préfet de police de Paris, Didier Lallement, et ses services, selon une source proche du dossier.

Ligue des Nations Eriksen a-t-il rejoint Laudrup au sommet du foot danois ? "Il est en train d'écrire sa légende" IL Y A UNE HEURE

Près de 77.000 spectateurs attendus

Pour cette rencontre, qui ne présente pas de risques particuliers, selon plusieurs sources policières interrogées par l'AFP, la préfécture de police de Paris a indiqué que "près de 77.000 spectateurs (étaient) attendus". "Près de 1.800 billets ont été attribués aux spectateurs danois", a-t-elle ajouté. Samedi dernier lors de la finale de la Ligue des Champions opposant le Real Madrid à Liverpool, 22.000 billets avaient été attribués aux supporters anglais, autant aux Espagnols.

Des regrets pour Liverpool ? "Oui, mais il a manqué de folie"

Pour éviter les vols à l'arraché et autres actes de délinquance qui se sont déroulés samedi soir aux abords du Stade de France, la préfécture de police de Paris a prévu de consacrer un peu plus de 600 "effectifs à la lutte contre la délinquance aux abords et en périphérie du stade, ainsi que dans les stations de transport". Le périmètre de protection du stade sera mis en place "dès 15h". "La vérification des billets, sous le contrôle de l'organisateur, sera réalisée au niveau des bornes d'accès. Les forces de sécurité veilleront en amont et sur le parvis au maintien de l'ordre et de la sécurité publique", a détaillé la préfécture de police de Paris.

Plusieurs sources policières interrogées par l'AFP ont ironisé sur l'ampleur du dispositif prévu vendredi, en s'inquiétant que le fiasco de samedi dernier n'ait pas provoqué d'enquête sur la chaine de commandement. (Avec l'AFP)

Ligue des Nations Quatre matches en 10 jours pour les Bleus : attention à la casse d'ici le Qatar IL Y A UNE HEURE