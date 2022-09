Quel bilan faites-vous de ce match, après un mois de juin sans victoire ?

Kylian MBAPPÉ : "Sur un plan personnel et collectif, on ne voulait vraiment pas descendre dans cette Ligue B. On savait que ce serait le cas si on perdait. On voulait vraiment s'installer dans le camp adverse, imposer notre jeu. On a beaucoup tenté, on a un peu manqué de réalisme en première période alors que dans le jeu, c'était satisfaisant. On marque tôt en seconde, le rythme redescend puis on met le but du break et on gère. Je pense que le public a passé un bon moment. Quand on est la France, ne pas gagner durant tout un rassemblement, ça pose des problèmes. Mais on n'a pas douté, on était sûr de notre force malgré les nombreux changements dans l'équipe. Le vivier qu'on a est incroyable. Même s'il manque des joueurs importants, il y a des gens qui les remplacent et ils le font bien".

Êtes-vous libéré ?

K.M. : "Je joue différemment. On me demande d'autres choses ici par rapport au club. J'ai beaucoup plus de liberté, le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Olive qui occupe les défenses. Moi, je peux me balader, aller dans les espaces, demander les ballons. A Paris, c'est différent. Il n'y a pas ça, on me demande de faire le pivot. La complicité avec Giroud ? Oui. Avec Antoine (Griezmann, ndlr) aussi. Il était plus haut sur le terrain, on a pu se chercher à trois sans être coupé du reste de l'équipe. On est très content, maintenant il faut confirmer. Il y a Karim (Benzema, ndlr) qui va revenir aussi, on va voir comment ça va se passer".

N'avoir mis qu'un but au vu des multiples occasions est-il frustrant ?

K.M. : "Non, jamais frustré, on se sert toujours des matches. Je vais continuer à m'améliorer, le plus important c'est d'arriver prêt au Qatar et d'y être le plus performant possible. C'est la priorité cette année".

