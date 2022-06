Le Danemark a conservé lundi la tête de son groupe en Ligue des nations en battant l'Autriche (2-0), restant bien placé dans la course au Final 4. Grâce à deux buts inscrits en première mi-temps par Jonas Wind et Andreas Skov Olsen, les Danois ont écarté sans trop de difficulté les Autrichiens, conservant avec neuf points deux unités d'avance sur les Croates, et cinq sur leurs adversaires de lundi.

Ce petit matelas place les Danois en bonne position pour espérer décrocher une place pour le Final 4, dont les rencontres auront lieu du 14 au 18 juin 2023. Dans cette perspective, la rencontre Croatie-Danemark du 22 septembre apparaît déjà décisive. Avec sa quatrième place au classement (2 points), la France, qui avait remporté la dernière édition de la Ligue des nations en 2021, a en revanche perdu officiellement son titre lundi soir. (Avec AFP)

