Lloris : 5

Finalement peu sollicité, il ne peut rien sur le but autrichien, abandonné par une défense bien trop gentille au moment de mettre le pied (38e). Pour le reste, son jeu au pied aura encore connu du déchet mais il a été vigilant sur les rares incursions adverses (84e).

En bref : Frustrant, comme souvent sur ce genre de rencontres.

Pavard : 5,5

Il fut le défenseur le plus attentif du quatuor aligné par Didier Deschamps. Le latéral droit se sera signalé par beaucoup d'interventions décisives (20e, 28e) mais également par une présence offensive notable malgré des centres encore trop fluctuants. Sa belle frappe sèche a rappelé des souvenirs (55e).

En bref : Sérieux et au niveau réclamé.

Benjamin Pavard intervient face à l'Autriche Crédit: Imago

Saliba : 4

Il a commencé sa soirée par une glissade sans conséquence (4e) mais qui a illustré une légère fébrilité en première période. En retard sur le but autrichien (37e), il a été bougé par Arnautovic en première période avant de reprendre le dessus progressivement. Un peu timide à la relance, il a passé une seconde période tranquille.

En bref : Pas encore son match référence avec les Bleus.

Konaté : 5,5

Pour sa première cape chez les Bleus, on a vu le Konaté aperçu à Liverpool cette saison. Fixé par Arnautovic sur l'ouverture du score, il sera monté en puissance avec son style tout en puissance. C'est sa relance très verticale vers Mbappé qui lance le contre français victorieux pour l'égalisation (84e).

En bref : A revoir.

T. Hernandez : 3

Encore aligné comme latéral gauche, il n'a pas fait disparaître les questions entourant son cas. Malgré sa vitesse qui rattrape des situations, il est trop en retard et surtout trop gentil au moment de jaillir sur Laimer sur le but autrichien (37e). Il n'a jamais lâché les chevaux et a eu beaucoup de mal à s'entendre tactiquement avec Coman.

En bref : Un rassemblement qui fait mal.

Théo Hernandez, tête basse après l'ouverture du score de l'Autriche face à la France Crédit: Getty Images

Tchouaméni : 5

Rapidement, il a pris le lead au milieu de terrain, réclamant la gonfle à la relance et n'hésitant pas à prendre ses responsabilités (13e). Malgré quelques interventions bien senties et beaucoup de personnalité, il a manqué de fluidité et a semblé tirer un peu la langue pour sa troisième titularisation consécutive.

En bref : Vivement les vacances

Remplacé par Matteo Guendouzi (62e), auteur d'une tête qui aurait pu tout changer (90+1e).

Kamara : 6

Là où Tchouaméni a parfois cherché à trop en faire, il a rendu une copie tout en sobriété et en intelligence technique. Beaucoup d'envies, de récupérations intéressantes (32e) et un jeu long précis qui a ouvert des brèches de loin. Dans l'ombre, il a tenu son rôle avec personnalité et peut représenter un vrai recours au poste de sentinelle.

En bref : Un candidat de plus au milieu de terrain.

Aurélien Tchouaméni et Boubacar Kamara interviennent ensemble face à l'Autriche Crédit: Getty Images

Diaby : 4,5

Son coup de rein est toujours aussi redoutable et sa vitesse fait des dégâts (17e, 24e). Quitte à parfois aller plus vite que la musique. L'ailier a manqué de spontanéité au moment de faire les bons choix et son déchet dans le dernier geste est un frein face à des équipes aussi regroupées. Aligné à droite, il n'a pas hésité à rentrer dans l'axe, sans réussite (39e).

En bref : Brouillon.

Griezmann : 4

En soutien de Benzema, on l'a finalement assez peu vu malgré quelques inspirations qui auraient pu déboucher sur des occasions franches (17e, 18e, 52e). Mais son influence est en chute libre alors que c'est justement sur ce genre de matches qu'elle se faisait sentir par le passé. Coupable d'une perte de balle fatale sur le but autrichien (38e), il continue sa descente aux enfers, en club comme en sélection (1387 sans marquer).

En bref : Le grand Griezmann est définitivement porté disparu.

Kylian Mbappé (62e), qui a secoué le cocotier dès son entrée en jeu avant de Remplacé par(62e), qui a secoué le cocotier dès son entrée en jeu avant de permettre aux Bleus de recoller sur une accélération , conclue du gauche, dont il a le secret (84e). Il touche la transversale sur la balle de match (89e).

La joie de Kylian Mbappé après son but égalisateur en Autriche Crédit: Getty Images

Coman : 5

Ses jambes de feu ont réveillé les Bleus en tout début de seconde période, histoire de lancer la longue domination stérile des Tricolores. C'est lui qui se procure la plus belle occasion française qu'il doit convertir dans une telle position (56e). Son entente avec Théo Hernandez fut trop épisodique. Il n'a jamais permuté avec Diaby, rendant les attaques françaises plus prévisibles.

En bref : Des différences, du déchet… un match à la Coman

Remplacé par Christopher Nkunku (79e), passeur décisif pour Mbappé et très intéressant dans son entente avec Benzema et Mbappé.

Benzema : 5,5

Pendant que ses coéquipiers manquaient d'idées, il n'a cessé de tenter. Sa tête arrêtée sur un réflexe du gardien adverse (18e) a symbolisé une soirée frustrante (32e, 42e, 51e). L'entrée en jeu de Mbappé l'a replacé très rapidement au cœur de l'animation tricolore (72e), sans qu'il n'ait de vraies occasions à se mettre sous la dent.

En bref : De l'abnégation, pas de réussite.

