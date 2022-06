Maignan : 5

Il a cru sauver la nation sur le penalty de Modric mais il ne peut finalement que dévier la balle (5e). Rarement embêté par ailleurs, il s'est signalé par une sortie pleine d'à-propos enchaînée par une faute hors de sa surface (16e) avant d'être vigilant (72e, 88e). Solide dans les airs et quelques relances bien senties.

En bref : Un match au scénario frustrant pour lui

Koundé : 3

A ce poste de latéral droit, il sortait de deux naufrages gênants face au Portugal et la Bosnie. Ce n'est pas la Croatie qui l'a rendu plus crédible dans ce rôle. Un peu tendre dans ses interventions (8e, 39e), trop limité avec le ballon, il aura rendu une copie éloignée de ses standards comme défenseur, avant de sortir blessé (touché aux ischios, selon L'Equipe).

En bref : toujours pas un latéral droit.

Remplacé par à la mi-temps par

Pavard : 4,5

Il aura alterné le bon et l'inquiétant. Le bon par ses montées récurrentes, avec un centre dangereux pour Mbappé (69e) et son entente avec Nkunku puis Coman. L'inquiétant avec cette tête en retrait complètement ratée (58e) et cette séquence mauvaise passe - carton jaune (62e).

En bref : à droite, le débat reste plus qu'ouvert…

Konaté : 3,5

Il commence son match de manière cauchemardesque avec un penalty concédé en marchant sur le pied de Budimir (4e). Par la suite, il est resté prudent à la relance malgré un petit déchet dans le jeu long. Une intervention pleine d'à-propos (44e) et une domination physique toujours aussi impressionnante. Il aurait pu tout sauver sur la dernière tête du match (90+2e).

En bref : Le penalty pèse lourd…

Ibrahima Konate lors de France - Croatie Crédit: Getty Images

Kimpembe : 5,5

A nouveau capitaine, il s'est évertué à ne pas faire d'erreurs. Vigilant, il aura livré un sacré duel avec Budimir. Beaucoup d'autorité dans ses interventions (53e). Il est resté trop en retrait à la relance.

En bref : Du Kimpembe dans le texte

Digne : 4,5

Il a commencé son match avec un super décalage pour Mbappé (2e) avant de disparaître étrangement en première période, pas aidé par l'animation tricolore. Sa spontanéité a failli être récompensée juste avant la mi-temps (45e). Son incursion bien sentie aurait mérité un centre mais sa chute n'a pas entraîné le penalty escompté (66e).

En bref : A gauche non plus, rien ne semble fixé…

Guendouzi : 5

Des trois milieux titulaires, c'est celui qui a rendu la meilleure copie. Averti tôt dans la rencontre, il n'a pas baissé de pied au moment d'harceler les milieux adverses. Certaines récupérations hautes auraient pu aboutir à bien mieux (55e). Son volume de jeu reste toujours aussi intéressant malgré un manque de verticalité dans ses passes parfois.

En bref : Le même Guendouzi qu'à Marseille.

Remplacé par Antoine Griezmann (80e).

Matteo Guendouzi avec l'équipe de France face aux Croates, 2022 Crédit: Getty Images

Kamara : 3,5

Il avait brillé par sa simplicité et son jeu long face à l'Autriche ? C'est tout ce qui lui a manqué ce lundi. Aligné comme sentinelle, il n'aura jamais su impulser de l'élan au jeu tricolore, multipliant les touches de balles. Quelques pertes de balle dommageables (18e) et des ballons trop longs pour les attaquants tricolores (22e, 34e).

En bref : Il a perdu le crédit accumulé en Autriche

Remplacé à la mi-temps par

Aurélien Tchouaméni : 6

Son entrée a coïncidé avec la meilleure période des Bleus, à l'image de sa frappe sur un de ses premiers ballons (47e). Sa verticalité a fait un bien fou aux Tricolores et son retour exceptionnel (58e) a illustré tout ce qu'il sait faire sur un terrain. Il a baissé en intensité au fil des minutes.

En bref : Il a définitivement quelque chose de plus et c'est le Real qui s'en frotte les mains.

Aurelien Tchouameni lors de France - Croatie, 2022 Crédit: Imago

Rabiot : 4

Il a commencé son match avec des incompréhensions à la pelle. Pas habitué à Kamara et Guendouzi, il a semblé chercher sa place et n'a jamais su mettre la vitesse nécessaire au jeu tricolore. L'entrée de Tchouaméni lui a fait du bien, à l'image de sa belle talonnade pour Digne (66e). Averti pour contestation dans la foulée.

En bref : Quel manque de spontanéité…

Nkunku : 5,5

Placé comme ailier droit, il aura souffert pendant un temps du trop faible apport offensif de Koundé. Mais c'est par lui que la première grosse occasion tricolore arrive avec une frappe lointaine soudaine (28e). Sa tête au-dessus aurait pu être mieux négociée (45e) mais il a fait partie des plus remuants au retour des vestiaires. Sa belle ouverture pour Mbappé aurait pu se muer en passe décisive.

En bref : Assurément le grand gagnant du rassemblement.

Remplacé par Kingsley Coman (72e).

Christopher Nkunku frustré lors de France - Croatie au Stade de France, 2022 Crédit: Getty Images

Benzema : 3,5

Il aura passé sa soirée à contre-temps. Avec Mbappé (38e), avec Nkunku (45e, 54e) puis avec Griezmann (90e). Coupé du jeu au cœur de la première période, il a attendu le réveil des Bleus pour réapparaître. Son action de classe aurait mérité une meilleure finition que cette passe contrée (54e). Moins inspiré techniquement, il a connu du déchet à la finition (70e).

En bref : Ballon d'Or de la discrétion

Karim Benzema et Kylian Mbappé lors de France - Croatie Crédit: Getty Images

Mbappé : 6

Heureusement qu'il était là pour réveiller le Stade de France. C'est par lui que tout est passé pendant une première période où les Bleus ont été amorphes (7e, 13e). Très libre, il a peiné à connecter avec ses coéquipiers devant, privilégiant à bon escient les accélérations individuelles. Sa frappe flottante passe de peu à côté et sa reprise topée n'a pas réussi à tromper le gardien adverse (60e).

En bref : Le seul qui avait envie.

