Sans réel enjeu, la rencontre entre l'Allemagne et l'Angleterre n'a pas manqué d'intérêt. Les deux nations se sont quittées dos à dos à Wembley (3-3) après une seconde période de folie. Shaw, Mount et Kane sont les buteurs côté anglais, Gündongan et Havertz, deux fois, le sont côté allemand. Après une défaite chacune vendredi dernier, les deux équipes se sont rassurées, notamment offensivement, avant la Coupe du Monde en novembre prochain.

Ad

Ligue des Nations Southgate : "Tout le monde va commenter le résultat, mais il y a eu des points positifs" 23/09/2022 À 22:52

Plus d'infos à venir...

Ligue des Nations L’Allemagne y passe aussi : la Hongrie continue de surprendre 23/09/2022 À 20:42