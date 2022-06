Encore un petit effort, et il sera enfin temps de partir en vacances. Lundi (20h45), l’équipe France va conclure, face à la Croatie, sa série de quatre matches de Ligue des Nations en onze jours. Un enchaînement éreintant, qui en a mis plus d’un sur les rotules et en a même renvoyé certains prématurément à la maison . Mais cette fenêtre internationale de fin de saison aura au moins permis à des "seconds couteaux" de gratter un temps de jeu satisfaisant. Pour eux, il sera bientôt l’heure du bilan. On sait d’ores et déjà qu’il sera extrêmement positif pour Christopher Nkunku.

Le joueur formé au PSG n’était pas un bizut, puisqu’il avait connu sa première convocation en mars. Il s’était toutefois fait très discret contre la Côte d’Ivoire (2-1), à tel point que l’on pouvait légitimement s’interroger : simple timidité des débuts ou maillot trop grand pour ses frêles épaules ? On sait désormais qu’il s’agissait de la première option. Car sur la lancée de sa saison XXL avec le RB Leipzig (35 buts et 19 passes décisives, toutes compétitions confondues), le gamin de Lagny-sur-Marne est passé à la vitesse supérieure avec la bande de Didier Deschamps.

Christopher Nkunku semble incrédule, lors de Croatie-France, en Ligue des Nations (06/06/2022) Crédit: Getty Images

Polyvalent, compatible avec Benzema et Mbappé

Entré à la pause face au Danemark, Nkunku a fait des différences grâce à sa pointe de vitesse et s’est illustré en distillant une subtile passe décisive à l’attention de Karim Benzema. Titularisé en Croatie, il a été entreprenant et percutant, voyant son joli but être refusé pour une légère position de hors-jeu. Vendredi, enfin, il n’a eu besoin que de quelques minutes pour réaliser un somptueux une-deux avec Kylian Mbappé et permettre à ce dernier d’aller égaliser contre l’Autriche . Aligné d’entrée ou apparu en sortie de banc, le meilleur joueur de Bundesliga a donc toujours su se mettre en évidence.

"Au mois de mars, j'étais un peu pris par les émotions, parce que c'était vraiment un très, très grand évènement pour moi, a-t-il reconnu au micro de Téléfoot dimanche. J'essaye de m'adapter à l'équipe, ça me réussit bien dans ce rassemblement".

Ses performances probantes ont en tout cas offert un contraste saisissant avec celles d’Antoine Griezmann, encore très peu influent à Vienne et qui peine à boucler un exercice bien pénible, en club comme en sélection. Alors que l’ex-Barcelonais n’est plus que l’ombre de lui-même en ce moment, l’ancien Parisien, lui, a fait étalage de toute sa polyvalence (il peut jouer dans l’axe comme sur un côté, en pointe ou plus reculé) et son entente avec les deux autres maillons forts de l’animation offensive des Bleus (Mbappé et Benzema) a laissé poindre de belles promesses.

Antoine Griezmann face à l'Autriche Crédit: Imago

Il confirme avec nous tout ce qu’il a fait dans son club

"Kylian, j'avais l'habitude de m'entraîner avec lui au PSG, on avait déjà cette affinité aux entraînements et parfois en match, et avec Karim ça s'est fait naturellement, on a une vision du football assez similaire, c'est facile de jouer à ses côtés aussi", a-t-il apprécié. À tel point qu’il pourrait être tentant de titulariser le joueur du RBL à leurs côtés dès ce lundi, laissant ainsi le numéro 7 tricolore mettre fin à une saison qui n’a que trop duré. Pas sûr, néanmoins, que Deschamps opte pour cette configuration. "Je fais en sorte de répartir le temps de jeu, a affirmé le sélectionneur des champions du monde au micro de la chaîne L’Equipe. Il (Nkunku, NDLR) a fait une très bonne saison, mais très longue. Il confirme avec nous tout ce qu’il a fait dans son club."

Qu’il joue 90 minutes ou moins face aux Croates, il paraît déjà clair que l’attaquant de 24 ans a marqué de précieux points dans l’optique de la Coupe du monde à venir. Un événement auquel il "pense", naturellement. Au-delà de ses prestations réussies, son profil en fait une alternative plausible à Griezmann. Cette alternative, DD a longtemps eu du mal à la trouver. Un temps, Nabil Fekir a cru l’incarner, mais il n’avait pas su véritablement s’intégrer dans le collectif français. À Nkunku, donc, de prouver qu’il peut être ce plan B tant recherché. Voire mieux…

