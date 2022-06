Un mois de juin à oublier pour l’équipe de France. Malheureusement, les Bleus n’ont pas eu la réaction attendue lors du dernier match de leur saison. Dans un Stade de France plein à craquer, les hommes de Didier Deschamps, sans jus ni idée, ont déjoué face à une Croatie bien trop disciplinée (0-1). Un penalty généreux, transformé par Luka Modric, a suffi aux Croates pour s’imposer face à la France pour la première fois de leur histoire. Les Bleus, tenants du titre, enchaînent une quatrième rencontre sans succès dans cette Ligue des nations et, derniers du groupe A, peuvent déjà dire adieu au Big Four.

Les Bleus ont vécu une fin de saison en eau de boudin. Avec Kylian Mbappé au coup d’envoi, il y avait pourtant l’espoir de terminer sur une bonne note. Hélas, la Croatie n’était pas d’accord pour aider la France à se relancer. Le plan a même été parfait pour les joueurs de Zlatko Dalic. L’arbitre a vite sifflé un léger contact d’Ibrahimi Konaté sur Ante Budimir dans la surface, et Mike Maignan n’a pu qu’effleurer la frappe puissante de Luka Modric (0-1, 5e). Par la suite, les Croates se sont appliqués à défendre le plomb et s’en sont remis à leur milieu dominateur, composé de Modric, Kovacic et Brozovic, pour casser le rythme avec des phases de possession interminables. Tactiquement, c’était très malin.

L’équipe de France ne pourra pas se ranger derrière ce penalty très sévère pour justifier cette nouvelle déroute. Car on pourra difficilement affirmer qu’elle a fait ce qu’il fallait pour renverser la vapeur ou, au moins, donner l'impression d'un semblant de révolte. En première période, les Bleus ont manqué d’agressivité, incapables d’exercer un pressing soutenu. Ils n’ont pas non plus montré une envie folle, les empêchant de trouver de vraies solutions face à un bloc trop bien en place pour craquer facilement. Et quand Mbappé s’est lancé dans un one man show, il a été parfaitement muselé. À sa décharge, il n’a pas pu compter sur un Karim Benzema des grands soirs. L’attaquant du Real Madrid était déjà en vacances.

Plus d'infos à suivre...

