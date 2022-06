Mike Maignan : 6

Après un premier acte très calme, il a eu plus de travail au retour des vestiaires. Le portier milanais s'est couché sans prendre de risque sur une frappe de Modric (71e) puis est parfaitement sorti dans les pieds de Kramaric juste avant la faute de Clauss synonyme de penalty (80e). Il ne peut rien faire sur ce dernier mais empêche Kramaric de s'offrir un doublé en fin de rencontre (87e).

En bref… Du travail propre et épuré.

Benjamin Pavard : 4

De retour comme latéral droit dans une défense à quatre, le Bavarois s'est montré peu inspiré offensivement (24e), et a cumulé les pertes de balles (33e, 36e). Il a au moins mis de l'impact dans les airs, mais couvre sur l'action du penalty croate (80e).

En bref… Rappelé pour jouer dans l'axe, il a déçu à droite...

Benjamin Pavard peut faire la moue : la France n'a pas réussi à s'imposer en Croatie (1-1), lors de la Ligue des Nations - 06/06/2022 Crédit: Getty Images

William Saliba : 5,5

Le défenseur d'Arsenal s'est montré imprécis dans son jeu long en début de match (2e, 3e), avant de jouer au pompier pyromane, avec un superbe tacle (13e) ou encore un bon retour (25e) venus compenser des moments de fébrilité. Il a continué d'alterner le chaud et le froid après la reprise, avec une gestion perfectible de la profondeur de son côté également.

En bref… "L'art" de se mettre en danger pour mieux briller.

Presnel Kimpembe : 6,5

Le Parisien a assumé le poids du brassard de capitaine, avec des interventions pleines de caractère d'entrée (2e, 6e), une belle capacité à défendre en avançant (18e, 21e) ou encore un superbe tacle devant Budimir pour rattraper une erreur de placement (18e). En seconde période, c'est dans les airs qu'il s'est mis en évidence (58e, 59e), avant de connaître comme tous les Bleus vingt dernières minutes plus compliquées.

En bref… Le patron.

Lucas Digne : 4

Comme Kimpembe, il couvre Budimir sur la première grosse situation croate (18e), et en fait de même avec Pavard sur l'action du penalty. Pour le reste, l'apport offensif du latéral d'Aston Villa a été bien inférieur à ses standards, avec quelques centres en première période, puis plus rien ou presque après la pause.

En bref… Trop neutre.

Matteo Guendouzi : 5

C'est lui qui lance parfaitement Diaby sur la première situation des Bleus (12e). Le milieu marseillais ne s'est, pour le reste, pas caché, mais a manqué de mordant dans plusieurs interventions. Balle au pied, il s'est efforcé de jouer très simple, sans prise de risque, avec toutefois quelques pertes de balles évitables (40e).

En bref… On l'a vu, mais il n'a pas suffisamment pesé.

Aurélien Tchouaméni : 6

Le Monégasque a eu besoin de temps pour entrer dans son match, avec plusieurs ballons perdus, dont un très dangereux (13e) et quelques imprécisions techniques. Mais il a progressivement joué son rôle de plaque tournante balle au pied, avec en bonus une belle frappe tendue (40e), tout étant le plus actif à la récupération dans l'entrejeu. Remplacé par Boubacar Kamara (62e).

En bref… Plus de déchets que d'habitude, mais une grosse montée en puissance.

Tchouaméni à la lutte lors de Croatie - France Crédit: Getty Images

Moussa Diaby : 5,5

L'ailier de Leverkusen a parfois eu du mal à se mettre dans le sens du jeu sous la pression adverse. Mais quand il a pu le faire, ce fut dangereux. Il est à la passe (presque) décisive sur le but hors-jeu de Nkunku (31e) et bute sur Livakovic après une ouverture de Nkunku (40e). Une belle activité défensive dans son couloir droit par ailleurs. Remplacé par Jonathan Clauss (79e), qui a concédé un penalty dans la foulée.

En bref… Du déchet, des fulgurances et du cran.

Christopher Nkunku : 6

Très libre dans son positionnement, le joueur de Leipzig a été séché par Vida, qui aurait mérité plus qu'un carton jaune (21e). De quoi le mettre définitivement dans son match, avec un but refusé pour hors-jeu (31e) puis une ouverture dans le bon tempo pour Diaby (40e). C'est encore lui qui lance Griezmann pour une balle de 2-0 (76e), malgré un second acte plus discret.

En bref… Le maillot bleu pèse de moins en moins lourd sur ses épaules.

Adrien Rabiot : 6

Positionné à gauche dans le 4-4-2 à plat (ou presque) de Didier Deschamps, le milieu de la Juve a peiné à exister durant le premier acte. Mais c'est lui qui ouvre le score d'une belle frappe du gauche au bout d'une grosse course (52e). L'ancien Parisien a également mis plus d'impact dans ses interventions après la reprise (74e).

En bref… Les deux visages de Rabiot dans la même rencontre.

Adrien Rabiot Crédit: Getty Images

Wissam Ben Yedder : 4

Un véritable fantôme en première période, où il n'a touché que… huit ballons. L'attaquant monégasque n'en a négocié que quatre après la pause, dont une belle passe décisive pour Rabiot sur l'ouverture du score (52e). Absolument rien d'autre à signaler avant son remplacement par Antoine Griezmann (62e).

En bref… Une passe décisive qui cache à peine la pauvreté de sa prestation.

