Où il faudra donc faire sans la référence de l'axe défensif des Bleus, celui qui formait une charnière si solide avec Samuel Umtiti il y a quatre ans en Russie. Pourtant, Varane reste incontournable même s'il n'offre plus exactement les mêmes garanties de fiabilité. Comment expliquer le phénomène ? La question du système peut légitimement se poser. Celle des hommes qui l'entourent aussi. Malgré la qualité indéniable des individualités à la disposition de Didier Deschamps, personne n'a su s'imposer comme un élément indiscutable derrière.

Koundé – Lucas : des titulaires qui doivent mieux faire

Jules Koundé

Le Sévillan de 23 ans est l'un des défenseurs les plus prometteurs de sa génération. Il a percé chez les Bleus lors de la dernière Ligue des nations à ce poste sur le côté droit dans une défense à trois, normalement taillé pour ses qualités. Mais on a surtout constaté qu'il avait encore des défauts contre le Danemark. Ce qui le plombe aussi, c'est le manque de réserve au poste de piston droit en équipe de France. Cela s'est senti face aux Danois où il était associé sur son flanc à Kingsley Coman, naturellement tourné vers l'attaque. Il a eu du mal à compenser les oublis du Munichois et son niveau de performance s'en est ressenti. Ce n'est pas que de son fait. Mais c'est un paramètre qu'il doit avoir en tête, car un éventuel changement de système menacerait son statut actuel de titulaire.

"La fratrie Hernandez a plombé les Bleus" : les notes débriefées

Lucas Hernandez

C'est un cadre, l'un des titulaires de la défense championne du monde mais dans une configuration différente puisque les Bleus jouaient à quatre derrière. Jouer dans une défense à trois n'affecte pas spécialement son rendement, mais il est loin d'avoir affiché son meilleur niveau contre le Danemark. Guère aidé par son frère Théo , titulaire en piston gauche et mal placé sur les deux buts danois, Lucas Hernandez a lui aussi été coupable d'approximations préjudiciables pour la défense des Bleus. Il arrive souvent à compenser certains manques par ce côté rageur qu'il a moins affiché face aux Danois. Compte tenu de son statut, il doit prendre plus de responsabilités et savoir les assumer. Surtout en l'absence de Varane.

Kimpembe – Pavard : des réservistes sous plafond de verre

Presnel Kimpembe

Le Parisien était dans le groupe des champions du monde en Russie et semblait alors devoir monter en puissance, en club comme en sélection. Dans les deux cas, il s'est heurté à un plafond de verre jusqu'ici, un peu pour les mêmes raisons : des erreurs récurrentes qui plombent considérablement son rendement. Cela s'est notamment vu pendant l'Euro, où il n'a pas su saisir la chance qui lui était offerte de s'imposer comme un titulaire indiscutable sur un tournoi international. Le contraste avec les performances de Samuel Umtiti au Mondial 2018 était saisissant. Depuis, il a rétrogradé dans la hiérarchie des défenseurs tricolores. Sans que cela apparaisse comme une véritable injustice. En l'état, c'est compliqué de le voir endosser un autre rôle que celui de réserviste.

Faut-il déjà envisager un onze sans Griezmann ?

Benjamin Pavard

Il était l'un des héros du Mondial avec son but fabuleux face à l'Argentine et semblait parti pour durer en tant que latéral droit titulaire des Bleus. Mais cette époque paraît bien loin aujourd'hui. Le Munichois a connu un Euro très compliqué et une Ligue des nations guère plus convaincante. Régulièrement critiqué, il n'a pas su se relancer avec le changement de système qui pouvait pourtant mettre en lumière ses qualités. Que ce soit sur le côté droit du trio défensif, son poste préférentiel, ou en piston droit, compte tenu de la faible concurrence pour tenir ce rôle. Il reste un cadre du groupe tricolore. Mais son rendement insuffisant depuis trop longtemps chez les Bleus pour aspirer à un statut de titulaire.

Saliba – Konaté : des novices à développer

William Saliba

L'ancien Stéphanois est prometteur, à l'image d'une saison aboutie à Marseille où il a largement contribué à ramener l'OM en Ligue des champions. Mais il est encore un peu tendre pour le niveau international, comme en témoigne son manque d'agressivité sur le deuxième but danois face aux Bleus vendredi. Ce n'est pas illogique pour un joueur de 21 ans qui n'a jamais disputé un match de Ligue des champions. Il pourrait devenir un défenseur fiable à l'avenir pour l'équipe de France. C'est ce que son talent appelle. Mais pour le présent et le futur à court terme, la Coupe du monde, c'est encore un peu juste.

Ibrahima Konaté

Il était attendu dans la liste du mois de juin. Pas convoqué au départ, Konaté a finalement été appelé samedi après l'annonce du forfait de Raphaël Varane. Une juste récompense pour un joueur auteur d'une première saison prometteuse à Liverpool, où il s'est imposé petit à petit comme un titulaire dans la charnière des Reds aux côtés de Virgil van Dijk. C'est difficile d'imaginer dans la peau d'un titulaire un joueur à peine débarqué dans le groupe tricolore. Mais au-delà de son talent, c'est surtout le chantier permanent dans la défense tricolore qui peut lui permettre de tirer son épingle du jeu.

Stephan : "On a manqué de fraicheur physique par moment"

