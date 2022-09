"Ah, carrément...", s'est-il étonné au à la question de savoir si "NLG" pouvait rester à la tête de la 3F, qui a Didier Deschamps s'y attendait probablement. Alors que la FFF et son président Noël Le Graët se retrouvent dans la polémique depuis plusieurs jours et les révélations du magazine So Foot , le sélectionneur des Bleus, présent en conférence de presse ce jeudi, a été interrogé à ce sujet....", s'est-il étonné au à la question de savoir si "NLG" pouvait rester à la tête de la 3F, qui a décidé de porter plainte contre le magazine

Ad

Ce n'est pas l'idéal

Ligue des Nations Giroud de retour en vue du Mondial ? "La réponse, vous l'aurez dans deux mois" IL Y A UNE HEURE

"Vous n'avez pas froid aux yeux, oui, a-t-il ajouté. On n'a pas les mêmes lectures. Je ne vais pas rentrer là-dedans, vous connaissez ma relation avec le président. Ce n'est pas mon domaine. Je lui ai parlé longuement hier. Si je ne me réfère qu'à la partie sportive et qu'il y a tellement de fausses informations, qui sont des mensonges et deviennent avec le temps des absurdités. Savoir qui, comment, pourquoi... Je peux vous dire que le président va bien, il est en pleine forme. A chacun ses interprétations, il paraît, il semblerait... C'est difficile de faire le tri."

"Il n'y a rien qui m'agace, même si ce n'est pas le climat le plus apaisé que j'aie pu connaitre, a toutefois reconnu Deschamps. Ca ne va pas vous plaire et je ne vais pas reporter la faute à certains plus qu'à d'autres. Mais c'est le buzz et asséner des vérités qui ne le sont pas. Evidemment, ce n'est pas l'idéal mais l'unité et la force est là. Tout ça amène un climat assez perturbé, mais pas perturbant en ce qui me concerne."

Pas vraiment inquiet de ce climat extra-sportif agité, le sélectionneur des Bleus a conclu en assurant qu'il "en avait connu d'autres" dans le passé.

Ligue des Nations Badiashile, Fofana, Kolo Muani arrivent, Giroud, Camavinga et Dembelé reviennent IL Y A 3 HEURES