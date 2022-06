Début de Ligue des nations raté pour les Three Lions. Opposée à la Hongrie lors de la première journée d'un groupe 3 très relevé, l'Angleterre a chuté à l'extérieur (1-0). Dominateurs mais surtout brouillons, les hommes de Gareth Southgate ont craqué sur un penalty transformé par Dominik Szoboszlai peu après l'heure de jeu (66e). Ils n'ont pas réussi à répliquer ensuite et laissent les Magyars prendre la tête de la poule en attendant le match entre l'Italie et l'Allemagne (20h45).

