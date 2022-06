Tout n'est pas encore dépeuplé en équipe de France, mais un seul être commence sérieusement à manquer : N'Golo Kanté. Le milieu de terrain a quitté le groupe tricolore samedi matin en raison d'une douleur au genou, sera forfait lundi contre la Croatie (20h45), ce qui devient une fâcheuse habitude pour le milieu de terrain des Bleus ces dernières années.

Depuis le sacre de 2018, le joueur de Chelsea a raté 24 matches sur 46 possibles (52%), et Deschamps n'a pu compter sur lui que pour trois rencontres depuis le dernier Euro. Un joueur qui a davantage manqué de rencontres qu'il n'en a jouées en quatre ans, ça pose problème. Pour Kanté déjà, qui est un indéboulonnable, et pour l'équipe de France qui a besoin de son activité dans l'entrejeu.

Blessures, Covid et fatigue…

Il y a plusieurs explications à une telle accumulation d'absences. Les blessures, déjà, que l'ancien de Leicester cumule et qui l'empêchent d'enchaîner. C'est le genou cette fois-ci. Mais ça a été la cheville, l'aine avant. Puis le coronavirus, que Kanté a eu deux fois, qui l'a privé du Final 4 de la Ligue des Nations à l'automne - compétition qu'il n'a donc pas à son palmarès - et qui a sérieusement impacté sa forme, en sélection comme en club.

N'Golo Kanté face au Danemark Crédit: Getty Images

Car le petit milieu manque aussi beaucoup de rendez-vous avec les Blues dernièrement, anomalie dans sa carrière. Avant 2019, il n'avait subi que trois blessures légères, quand c'est une quinzaine sur les trois dernières années qui l'ont privé de la bagatelle de 50 matches. Et même quand il est là, "NG" n'est plus toujours le même. En dehors du dernier Euro, rendez-vous où il n'a pas performé dans un rôle où il avait pourtant été si précieux en 2018, Kanté donne l'image d'un joueur fatigué à 31 ans.

Il y a une logique à cela, lui qui a tout de même disputé 42 matches cette saison et dont la principale qualité est d'enchaîner les efforts à haute intensité, au sein d'une équipe qui a joué cinq compétitions différentes cette saison, avec des ambitions élevées dans chacune d'entre elles. Avec les Blues, Kanté a été sur tous les fronts en 2021-2022 : 3e place en Premier League, quart de finaliste de la Ligue des champions, deux finales en coupes nationales, et une victoire à la Coupe du monde des clubs.

N'Golo Kante down injured for Chelsea against Liverpool, Anfield, August 28, 2021 Crédit: Getty Images

La fatigue de Kanté se voyait déjà face au Real Madrid en Ligue des champions il y a deux mois , dans une rencontre où il avait été sorti à la mi-temps par Tuchel, et elle est encore vraie aujourd'hui. Il lui faut plus que jamais, comme bon nombre de ses coéquipiers à l'image d'Antoine Griezmann, du repos et des vacances.

Un milieu à 2 remis en question pour Deschamps ?

Le problème, c'est que l'équipe de France doit continuer à performer sans son lutin du milieu de terrain. Privé également de Pogba de manière assez récurrente, Didier Deschamps n'a d'autre choix que de laisser leur chance à des joueurs moins expérimentés que la doublette victorieuse en 2018. Aurélien Tchouameni l'a pleinement saisie, lui qui a davantage un profil proche du joueur de Manchester United, grand, travailleur et très porté vers l'avant.

Les autres sont encore quelque peu timides. Corentin Tolisso avait pris une option, mais ses blessures l'ont peu à peu écarté des Bleus. Jordan Veretout, convoqué à l'automne dernier, Mattéo Guendouzi ou Boubacar Kamara, les deux petits nouveaux, n'ont pour l'instant pas l'étoffe pour disputer une grande compétition dans la peau d'un titulaire au milieu de terrain.

Sans un pur récupérateur de la qualité de Kanté, l'idée même de garder un système à seulement deux milieux de terrain est dangereuse pour Didier Deschamps et les Bleus, trop souvent dépassés dans l'entrejeu lors de leurs dernières sorties. Et que ce soit à 3, 4 ou 5 derrière, le sélectionneur tricolore n'a pour l'instant pas fait le choix de revenir à trois joueurs au milieu de terrain...

Attention à l'embouteillage pour novembre

Alors faut-il s'inquiéter pour N'Golo Kanté ? Pas nécessairement, car le talent et les qualités physiques sont toujours présentes. On parlait sérieusement de lui pour le Ballon d'or il y a à peine un an, au moment du début de l'Euro et alors qu'il venait d'être élu meilleur joueur d'une Ligue des champions remportée par son club de Chelsea.

N'Golo Kanté, C1 dans les mains Crédit: Getty Images

Il y a aussi un côté rassurant, à savoir que ce n'est pas un mal récurrent au même endroit qui empêche Kanté de répondre présent. On peut alors imaginer qu'il s'agisse simplement d'une succession de mauvaises passes. Au pire de la malchance, comme le Covid, et que sous de meilleurs jours à venir, "NG" sera de retour à son meilleur niveau.

Dans le 4-2-3-1 des Bleus, qui semble avec ce mois de juin garder les faveurs de "DD", son profil et son association avec Pogba font de Kanté un intouchable. Mais attention à l'embouteillage tout de même. Avec l'émergence express de Tchouameni comme taulier, le retour à venir de l'indispensable Paul Pogba, ainsi que les plus jeunes qui saisissent malgré tout leur chance comme Boubacar Kamara, solide vendredi en Autriche (1-1), Kanté doit faire attention à ne pas compromettre sa place de titulaire pour le mois de novembre et le voyage au Qatar. Encore faut-il qu'il soit disponible pour la défendre d'ici là…

