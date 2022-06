Plus qu'un match, et place aux vacances. Lundi, contre la Croatie au stade de France, les joueurs de l'équipe de France concluront pour de bon une saison 2021-2022 très longue pour certains, avec ce quatrième match de poules en Ligue des Nations. Kylian Mbappé fait partie des joueurs ayant été les plus sollicités, avec un très probable 59e match en un an (presque) pile à venir.

Au point que l'attaquant parisien a dû céder sa place sur blessure contre le Danemark le 3 juin dernier, la faute à un genou douloureux, ne revenant que pour jouer les sauveurs lors de la dernière demi-heure en Autriche vendredi (1-1). Lundi, l'ancien Monégasque devrait bien être de la partie.

"S'il est apte à jouer ? Oui, comme il l'a dit, même s'il a toujours une sensation qui n'est pas idéale, a expliqué Didier Deschamps au micro de Téléfoot dimanche matin. Il est beaucoup moins gêné qu'il ne l'était en début de semaine, où il ne pouvait pas s'entraîner. Il était prêt à faire une demi-heure, c'était prévu sur le dernier match. Forcément, il a sollicité son genou, il a cette gêne. On fait tout pour qu'il puisse être là demain".

Autre joueur à avoir besoin de repos, Antoine Griezmann sera bien présent également. Mais c'est psychologiquement que le joueur de l'Atlético connaît une période de creux, lui qui n'a plus marqué depuis six matches en équipe de France, en plus d'une grosse disette en club pour finir la saison. Une crise de confiance que "DD" s'efforce de relativiser.

"Tu as eu une première vie toi aussi comme joueur, a répondu le sélectionneur tricolore à Bixente Lizarazu. On a tous connu des périodes où la tête, les jambes,… Les deux sont liés, avec des périodes moins bénéfiques, où la confiance est peut-être un peu moins là. Ce n'est pas une question de positionnement avec nous, puisque je l'utilise toujours dans la position où il est le mieux. Après, évidemment, il arrive avec un certain déficit par rapport à sa fin de saison avec son club. Il ne peut pas retrouver en claquant des doigts la totale capacité de ses moyens. J'ai confiance en lui, le groupe a besoin de lui, il n'est pas au mieux de sa forme".

Au contraire d'un Christopher Nkunku qui pourrait bien surfer sur sa belle dynamique pour débuter aux côtés de Karim Benzema et Kylian Mbappé.

