Deviner la composition de l'équipe de France est devenu un exercice bien délicat en ce mois de juin. Particulièrement pour ce dernier rendez-vous de la saison, face à la Croatie lundi soir à Saint-Denis. Les trois premiers matches ont laissé des traces bien visibles. Raphaël Varane a été le premier à quitter le rassemblement des Bleus après sa blessure face au Danemark. Lucas Hernandez et N'Golo Kanté lui ont emboîté le pas. Mais ils ne sont pas les seuls à avoir été touchés. Dimanche, Théo Hernandez, William Saliba et Moussa Diaby sont restés en salle, tandis que Karim Benzema, Ibrahima Konaté et Boubacar Kamara se sont entraînés à part.

Si bien qu'il ne restait plus que 14 joueurs pour la traditionnelle opposition de veille de match. Et encore, Alphonse Areola, le troisième gardien des Bleus évoluait en tant que joueur de champ. Didier Deschamps n'a pas voulu brouiller les pistes pour piéger les journalistes. Le sélectionneur tricolore fait juste avec les moyens du bord. Il a indiqué que Mike Maignan et Presnel Kimpembe seraient titulaires. Il a laissé entendre que Kylian Mbappé pourrait tenir sa place d'entrée de match, tout en reconnaissant que le sauveur des Bleus contre l'Autriche n'était pas à 100%. Mais pour le reste, D.D. donne surtout l'impression de naviguer à vue.

Deschamps, rien ne l'agace

Cela confirme surtout le scénario envisagé avant ces quatre matches de juin. La France, comme beaucoup d'autres sélections d'ailleurs, est sur les rotules. Deschamps doit composer avec ce paramètre depuis le premier match face au Danemark. En faisant tout pour le minimiser. "Il n'y a rien qui m'agace, a lancé le sélectionneur tricolore dimanche en conférence de presse. Je m'adapte à chaque fois, pour faire en sorte de ne pas prendre de risque s'il y a de la fatigue pour certains, comme c'est le cas aujourd'hui. On est en fin de saison, il y a aussi les petits problèmes du match précédent, il faut en tenir compte."

La tâche est de plus en plus délicate. Même si Deschamps fait contre mauvaise fortune bon cœur. "Le positif, c'est le temps de jeu que je peux donner, a-t-il souligné. La quasi-totalité des joueurs auront eu plus de temps de jeu que si on n'avait eu que deux matches. C'est bien pour le futur." Pour le présent, c'est un peu moins net. Avec des équipes remaniées à chaque fois, des systèmes évolutifs, les Bleus ont semblé manquer de repères, surtout défensifs, depuis le début du mois. La fatigue est probablement l'une des causes de ce constat. Mais la réalité mathématique est là. La France reste sans victoire dans cette Ligue des nations et occupe la dernière place de sa poule.

"La France ne devrait pas être à cette place-là"

Et ça commence sérieusement à se voir. Pour un champion du monde qui doit préparer la défense de son titre dans cinq mois au Qatar, le bilan n'est pas reluisant. Il est surtout inquiétant. La Ligue des nations n'est certainement pas la compétition la plus prestigieuse et son placement dans le calendrier international n'indique pas le contraire, surtout en ce mois de juin. Mais les Bleus, tenants du titre, ne peuvent pas galvauder cette épreuve qui constitue l'essentiel de leur préparation en vue du prochain Mondial.

Elle est là, cette source de motivation qui doit pousser l'équipe de France à repousser ses limites, une dernière fois, avant de prendre un repos bien mérité. "C'est une compétition très importante à nos yeux, a affirmé Kimpembe, qui portera le brassard de capitaine une nouvelle fois face aux Croates. Les joueurs de l'équipe de France ont l'habitude de la pression, on connaît l'importance de ce match pour rester dans la course. On sait que cette équipe de France ne devrait pas être à cette place-là. C'est une obligation de gagner demain, on en est tous conscients. Ça nous tient à coeur de faire un gros match et gagner cette bataille."

Ne pas penser aux vacances

Mais il ne s'agit pas seulement de boucler ce rassemblement sur une bonne note, ou de prendre trois points essentiels pour remonter au classement du groupe 1. Fatigués ou pas, beaucoup de Bleus jouent gros dans la perspective de figurer dans le groupe de Didier Deschamps qui s'envolera au Qatar en novembre prochain. "Cela reste la vérité du moment, ce ne sera pas forcément celle de septembre et novembre, mais j'ai un peu plus de réponses", a d'ailleurs glissé le sélectionneur dimanche en conférence de presse.

Deschamps n'a pas besoin de chercher bien loin les ressorts sur lesquels appuyer. Les Bleus n'ont qu'une envie, c'est de partir enfin en vacances. Mais le premier qui aura le malheur d'y penser sera immédiatement sanctionné. Peut-être au prix le plus fort. C'est tout l'enjeu pour les rescapés d'une saison éreintante qui seront sur le terrain pour affronter les Croates. Gagner dans ces conditions n'a rien d'un petit défi. Mais Deschamps n'oubliera certainement pas ceux qui auront réussi à le relever.

