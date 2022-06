Evidemment nous sommes déçus", a pesté le portier après la rencontre. 1-1. Trois fois. L'équipe d'Allemagne a disputé trois matches en juin, en partageant à chaque fois les points avec son adversaire, sur le même score de parité. C'était de nouveau le cas samedi soir en Hongrie , où les partenaires de Manuel Neuer n'ont pas réussi à forcer le destin. "", a pesté le portier après la rencontre.

Nous avons manqué de conviction et nous avons commis trop d'erreurs

Le gardien du Bayern Munich a dressé un constat froid et sans éloge pour ses partenaires : "Il nous a manqué de la conviction et de la légèreté devant. Et lorsque cette légèreté et l'effet de surprise ne sont pas au rendez-vous, nous ne nous créons pas beaucoup d'occasions." Du côté du sélectionneur Hansi Flick, même son de cloche : "Nous voulions prendre trois points, nous ne l'avons pas fait, donc nous sommes déçus. Nous n'avons pas joué assez vite vers l'avant, nous avons manqué de conviction et nous avons commis trop d'erreurs."

L'ancien entraîneur du Bayern Munich est pourtant invaincu en douze rencontres sur le banc de la sélection, mais sa Mannschaft manque de l'allure d'un conquérant. "Nous sommes dans un processus de développement, depuis que nous avons entamé la reconstruction de cette équipe en septembre, et il faudra tirer les leçons de ce match", a-t-il froidement expliqué au coup de sifflet final pour RTL.

Troisièmes du groupe 3 en Ligue des Nations avec trois points, derrière l'Italie (5 points) et la Hongrie (4 points), les Allemands sont tout de même invaincus en juin, même si le contenu proposé est loin d'être irréprochable. "Nous y travaillons, a défendu Manuel Neuer. On voit bien que nous n'y sommes pas encore, et nous devons nous améliorer. Nous sommes dans un processus qui doit nous mener au Mondial."

Pour clore cette saison en beauté, la Mannschaft aura encore une dernière cartouche mardi soir avec la réception de la Squadra Azzurra à Mönchengladbach. Une équipe italienne qui avait donné du fil à retordre aux Allemands à l'aller, surpris par la jeunesse de la sélection de Mancini, et que les partenaires de Neuer auront à coeur de renverser pour finir de la meilleure des manières le printemps 2022, et lancer le sprint vers le Qatar : "Contre l'Italie, nous voulons de nouveau allumer une fusée !"

