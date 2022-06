Flashback. Il y a un an, Harry Kane focalisait l'attention outre-Manche. L'Angleterre préparait un Euro avec le rêve de décrocher enfin son premier titre international depuis 1966. Elle comptait beaucoup sur son avant-centre pour le réaliser. Et pour cause. Le buteur de Tottenham sortait d'une saison éblouissante en club. Il avait terminé meilleur buteur (23 buts) et meilleur passeur (14 passes décisives) de la Premier League. Si les Spurs n'avaient bouclé l'exercice qu'à une décevante 7e place au classement, manquant ainsi la qualification pour la Ligue des champions, ce n'était vraiment pas de son fait.

Kane avait été marqué par cet échec. Il avait signifié sa volonté de quitter son club de toujours dès la mi-mai pour gonfler enfin son palmarès au sein d'une formation plus ambitieuse. Manchester City, tout juste sacré champion d'Angleterre, lui faisait les yeux doux. C'était le début d'un été qui allait laisser des traces. Ce transfert qu'il souhaitait avait largement alimenté les colonnes de la rubrique mercato. City s'était montré insistant mais Tottenham n'avait pas cédé. Et Kane avait dû se résoudre à rester à Tottenham.

2021, l'été pourri

C'était un échec. Plus tôt dans le même été, Kane en avait connu un autre. Celui de ne pas réussir à porter l'Angleterre sur le toit de l'Europe. Il avait connu un tournoi contrasté. Il avait essuyé une pluie de critiques pour ne pas avoir su trouver les filets lors de la phase de poules. Il était revenu en grâce à partir des huitièmes, marquant successivement contre l'Allemagne (2-0), l'Ukraine (4-0) puis le Danemark (2-1 a.p.). Il avait réussi le premier tir au but anglais lors de la finale contre l'Italie. Mais quelques minutes plus tard, le buteur anglais était aux premières loges pour voir les Italiens soulever le trophée, au grand dam du public de Wembley.

Harry Kane lors du match opposant l'Angleterre à la Croatie, le 13 juin 2021, à l'Euro 2020 Crédit: Getty Images

Cet été pourri, Kane a su le mettre derrière lui. Ce n'était pas facile. Il a connu un début de saison particulièrement compliqué avec un seul but lors des 13 premières journées en championnat. Le buteur des Spurs avait fini par se relancer en décembre. L'arrivée d'Antonio Conte sur le banc londonien un mois plutôt n'y était pas étrangère. Le technicien italien avait redonné un second souffle salvateur à une formation en perdition. Elle a bouclé la saison en boulet de canon pour accrocher une place en Ligue des champions. Et Kane a retrouvé des ambitions.

Greaves et Rooney à dépasser

La tendance a radicalement changé. Elle n'est plus à un départ, mais à une prolongation de contrat d'après les indiscrétions de la presse britannique. Il croit en Conte pour confirmer le renouveau de Tottenham. Encore davantage depuis que le club londonien a annoncé une augmentation de son capital pouvant atteindre 150 millions de livres (175 millions d'euros). City ne reviendra pas à la charge après avoir recruté Erling Haaland. Kane a désormais toutes les raisons de rester. Et avec 248 buts au compteur, il peut raisonnablement envisager de dépasser Jimmy Greaves (266 buts) pour devenir le meilleur buteur de l'histoire de Tottenham.

Il faudra patienter au moins jusqu'à l'automne pour ça. Mais Kane peut faire tomber un autre record en attendant : celui du nombre de buts inscrits en sélection. Il en totalise 49 et ne pointe qu'à quatre unités de Wayne Rooney, meilleur buteur de l'histoire des Three Lions avec 53 réalisations. Mais chaque chose en son temps. Samedi face à la Hongrie, l'avant-centre anglais tentera déjà d'atteindre la barre symbolique des 50 buts en équipe nationale. "Ce n'était pas un chiffre que j'avais en tête, a-t-il reconnu vendredi en conférence de presse. C'est génial d'approcher les 50, même s'il en manque encore quelques-uns pour rattraper 'Wazza' (le surnom de Rooney, NDLR)."

Quatre matches pour un record

Atteindre ce cap serait une première étape. Mais avec quatre matches internationaux au programme, d'abord samedi contre la Hongrie, puis le 7 juin contre l'Allemagne, le 11 juin contre l'Italie et le 14 juin de nouveau face aux Hongrois, faire tomber le record de Rooney lors de cette première quinzaine de juin n'est pas inenvisageable. "J'aimerais le battre dès que possible et voir où nous allons à partir de là, a-t-il simplement commenté. Ce n'est pas une question de records, il s'agit d'obtenir les trois points et de gagner le match."

Du Kane dans le texte. Il ne cherche pas les records, mais ils les chasse naturellement. Surtout, le contexte lui semble assez favorable pour atteindre cet objectif. Il n'est plus au centre de toutes les attentions comme l'an passé, avec la pression étouffante de l'Euro et les rumeurs incessantes de son transfert. Il est à l'aube d'un autre été, bien plus apaisé. Et dans des conditions qui lui conviennent beaucoup mieux pour s'exprimer.

Antonio Conte et Harry Kane Crédit: Getty Images

