Les signaux étaient plutôt positifs. La conclusion l'est aussi. Sorti "par précaution" , samedi soir, lors du match perdu par l'équipe de France face au Danemark, Kylian Mbappé sera bel et bien forfait pour la rencontre face à la Croatie, ce lundi (20h45). Mais d'après les informations de nos confrères de Téléfoot, l'attaquant du Paris Saint-Germain devrait bel et bien être apte à disputer le troisième match des Bleus en Ligue des Nations, vendredi prochain en Autriche.