La France est toujours à la recherche d’une première victoire dans cette Ligue des nations. En Autriche, les Bleus ont affiché deux visages. Apathiques voire inquiétants, ils sont repartis aux vestiaires avec un but de retard, laissant craindre le pire pour la suite. Et puis, Kylian Mbappé est entré en jeu et, une fois encore, est parvenu à transformer le destin d’un match par son seul talent. Il n’a pu qu’arracher l’égalisation (1-1), un moindre mal au regard de la physionomie. Mais ce petit point pris reste insuffisant, surtout quand on regarde le classement. La France est bel et bien dernière de son groupe, et il faudra impérativement s’imposer face à la Croatie lundi soir.

L’Équipe de France vit décidément un mois de juin bien compliqué, à oublier si on se réfère aux résultats, à jeter en s’intéressant au contenu. Face à l’Autriche, qui a fait son match et longtemps cru au hold-up, les hommes de Didier Deschamps n’ont pas été très rassurants. Et c’est d’abord le pire des scénarios qui s’est dessiné, entre l’arrêt réflexe d’un Patrick Pentz en état de grâce face à Karim Benzema (18e) et l’ouverture du score venue d’un peu nulle part. Sur un contre parti de la droite, l’Autriche s’est fendue d’un jeu à trois plein de sang froid pour permettre à Andreas Weimann de plonger la France un peu plus dans le doute (1-0, 37e). Une France qui n’avait pas vraiment fait montre d’une supériorité écrasante jusque-là…

A une barre près...

C’est donc peu dire qu’il y avait péril en la demeure pour les Bleus, fébriles pour défendre le couloir droit autrichien et pas aidés devant par un Antoine Griezmann encore en dedans. Fort heureusement, la réaction est quand même venue. Lors du second acte, les joueurs de Deschamps ont été beaucoup plus mordants. Benjamin Pavard a été mal payé sur une belle frappe du droit, stoppée par Pentz (55e). Dans la foulée, Kingsley Coman a loupé le cadre à bout portant, alors qu’il avait tout bien fait sur l’action (56e). La menace se dessinait de plus en plus pour l’Autriche. Elle s’est définitivement épaissie sitôt l’apparition de Kylian Mbappé, qui a mis fin au supplice de Griezmann.

Dès ses premières prises de balle, Mbappé a tout de suite donné le ton. On a vite senti qu’il voulait prendre les Bleus sur son dos pour renverser la vapeur, comme il l'a tant fait avec le PSG ces derniers mois. La lumière est venue quand un espace s’est libéré après une bonne relance d’Ibrahima Konaté. Parfaitement lancé par Christopher Nkunku, Mbappé a fait parler sa précision pour égaliser (1-1, 83e). Il a ensuite failli s’offrir un doublé, mais Pentz a encore eu de la réussite sur une frappe effleurée, échouant sur la barre (87e). Il aurait également pu s’offrir une passe décisive sur un corner envoyé sur Mattéo Guendouzi, qui a lui-aussi buté sur le gardien de l’Autriche. Mbappé a fait ce qu’il a pu, mais il ne peut pas toujours produire de miracle.

Certains retiendront peut-être ces quelques occasions franches obtenues après la pause quand l'Autriche a pioché physiquement, alors que les Bleus se devaient de réagir. Mais cela reste une prestation insuffisante pour une équipe qui s’apprête à défendre son titre de championne du monde dans quelques mois et qui a soulevé la dernière édition de la Ligue des nations. On espère que la France maîtrisera bien mieux son sujet lundi, à domicile, face à la Croatie. Il serait effectivement de bon ton de partir en vacances avec l’esprit un peu plus léger, dans le sillage d'un succès sur lequel capitaliser pour préparer le Qatar à la rentrée.

