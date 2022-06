L’Allemagne et l’Angleterre ne sont pas plus avancées dans cette Ligue des nations. Opposées dans l’affiche de la 2e journée, les deux nations ont partagé les points au terme d’un match qu’aurait dû remporter la Mannschaft, au regard de sa maîtrise bien supérieure, mardi à l’Allianz Arena (1-1). Mais un penalty généreusement accordé aux Three Lions a permis à Harry Kane d’inscrire son 50e but en sélection et, surtout, de répondre à l’ouverture du score allemande.

Ce hold-up ne fera pas oublier que les hommes de Gareth Southgate, surpris par la Hongrie quelques jours plus tôt, pointent à la dernière place du groupe 3 de la Ligue A, dans lequel l'Italie est désormais en tête, forte d'un succès face aux Hongrois . L'Allemagne, elle, est à deux points en deux matches.

