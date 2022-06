Ligue des Nations

Les Three Lions vont encore plus mal que les Bleus. Les hommes de Gareth Southgate ont subi une correction historique face à la Hongrie, ce mardi soir au Molineux Stadium de Wolverhampton (0-4). Alors qu'ils devaient réagir notamment après leur revers du match aller (1-0), les Anglais ont été cueillis à froid sur la première occasion des visiteurs. Suite à un long coup franc venu de la gauche, Roland Sallai a hérité du ballon dans la surface d'Aaron Ramsdale et l'a trompé en enchaînant contrôle de la cuisse et reprise du pied droit (16e).

Plus d'infos à suivre...

