Qui va au Final Four ?

Croatie, Espagne, Italie et Pays-Bas

Trois des quatre sélections qui iront au Final Four ne débarquent pas en terres inconnues. L'Espagne, dernière qualifiée, est finaliste en titre. Mais la Roja a bien failli prendre la porte : il a fallu un but d'Alvaro Morata dans les dernières minutes, contre le Portugal (0-1) , pour que les Espagnols valident finalement leur ticket pour ce dernier carré. Pour l'Italie, qui retrouvera également les demi-finales l'an prochain, cela s'est aussi joué lors du dernier match, ce lundi, contre la Hongrie (0-2).

Les Pays-Bas, présents dans le dernier carré de la première édition, font également leur retour dans ce Final Four. Si tout s'est joué également lors du dernier match : les Néerlandais l'ont emporté contre la Belgique alors qu'une défaite par trois buts d'écart leur aurait été fatale. Enfin, pour la Croatie, ce sera une grande première. Les Croates avaient pourtant bien mal entamé leur phase de groupes, avec une défaite contre l'Autriche puis un nul face à la France. Avant de remporter leurs quatre dernières rencontres.

Qui est relégué ?

Autriche, République tchèque, Angleterre et pays de Galles

La grosse surprise est évidemment l'Angleterre, qui va donc se retrouver en Ligue B. Les Three Lions étaient dans un groupe particulièrement relevé, en compagnie de l'Italie, l'Allemagne et la Hongrie. La messe était dite avant même une dernière rencontre spectaculaire face à l'Allemagne (3-3). Les hommes de Gareth Southgate n'ont remporté aucun match, et ont même subi une humiliation historique, chez eux, contre la Hongrie (0-4).

Trois autres sélections prennent l'ascenseur dans le mauvais sens. Il s'agit de l'Autriche, qui a terminé à la dernière place du groupe de la France. La République tchèque n'a également pas su sauver sa peau en perdant face à la Suisse lors du dernier match (2-1). Enfin, le quatrième relégué est le pays de Galles, dont la campagne a été bien compliquée avec seulement un petit nul pour cinq défaites.

Qui monte en Ligue A ?

Écosse, Israël, Bosnie-Herzégovine et Serbie

La Bosnie-Herzégovine n'en finit plus de faire l'ascenseur. En Ligue B pour la première édition, puis de nouveau reléguée l'année suivante, la sélection va déjà retrouver la Ligue A. Les Bosniens avaient même assuré leur qualification dès l'avant-dernière journée. Pour les trois autres heureux élus, le parcours est similaire. Après avoir débuté en Ligue C et passé deux années en Ligue B, l’Écosse, Israël et la Serbie grimpent encore un échelon.

Pour l’Écosse, tout s'est joué lors de la dernière journée, ce mardi soir, avec un match nul et vierge contre l'Ukraine, son dauphin (0-0). Concernant Israël, dans un groupe à trois nations (la Russie ayant été exclue), l'Islande, sa principale rivale, seule à jouer ce mardi, n'a pas pu ramener mieux qu'un match nul d'Albanie (1-1). Enfin, la Serbie a profité de la très mauvaise fin de parcours de la Norvège, qui termine avec deux revers, pour également rejoindre la Ligue A.

