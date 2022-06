Les champions d'Europe relèvent la tête, mais sans gagner. Corrigée par l'Argentine en milieu de semaine (0-3), l'Italie a réagi face à l'Allemagne, samedi, lors de la 1ère journée de la Ligue des Nations et obtenu un match nul (1-1). D'abord dominée, la Nazionale a pourtant ouvert le score grâce à Lorenzo Pellegrini (70e) mais Joshua Kimmich a vite remis des Allemands brouillons dans le bon sens et égalisé (73e). Ce partage des points profite à la Hongrie qui avait battu l'Angleterre un peu plus tôt dans ce groupe 3 (1-0).

