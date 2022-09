Sur la voie de la reconstruction, l'Italie a mis fin à l’été indien de la Hongrie. Entrés trop tardivement dans la rencontre, les Magyars ont encaissé un deuxième revers en deux matches contre la Nazionale, vainqueure logique à Budapest lundi (0-2). Des buts de Giacomo Raspadori (27e) et Federico Dimarco (52e) ont suffi au bonheur de la Squadra Azzurra, qui confirme sa cicatrisation après le traumatisme d’une non-participation au Mondial. Grâce à cette victoire, les Azzurri terminent en tête du groupe C et valident leur ticket pour le Final Four de la Ligue des nations qui se déroulera courant 2023.

Après l'Angleterre, le héros Raspadori a encore frappé

Une véritable finale, voici à quoi la Puskas Aréna, théâtre du dernier match en sélection de la star locale Adam Szalai, s'attendait. A l’image de son équipe, le sérial buteur magyar est passé à côté de son match, peu trouvé par ses partenaires et souvent à contretemps. En face, les offensifs transalpins ont aussi mis du temps à se mettre au diapason. Par chance pour les visiteurs, Peter Gulacsi a d'abord accumulé les bourdes. La première a failli profiter à Bryan Cristante, dont le centre dévié a été sauvé sur la ligne par Attila Szalai (5e).

Inquiétant dans ses interventions, Gulacsi n’a pas été aidé par une défense agissant souvent à retardement. Peu avant l’heure de jeu, Adam Nagy a vu sa passe en retrait vers son gardien être interceptée par Wilfried Gnonto. La sortie in extremis du portier hongrois n’a pas suffi et Giacomo Raspadori, qui rodait par-là, s’en est allé conclure face au but vide (27e). Déjà sauveur de la Nazionale face à l'Angleterre vendredi, le Napolitain a remis ça lundi. Pas rassasiée, la Squadra Azzurra a été proche de faire le break par l’intermédiaire de Giovanni Di Lorenzo, dont la tentative enroulée du gauche a flirté avec le poteau de Gulacsi (31e).

Plus d'infos à suivre...

