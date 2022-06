Le match entre l'Autriche et la France aura bien avoir lieu, vendredi soir, au stade Ernst-Happel de Vienne. Un rapport indépendant mené sur la pelouse dégradée a recommandé mercredi le maintien de la rencontre, alors qu'un profond trou avait été observé lundi soir, a appris l'AFP auprès de la Fédération autrichienne.

De son côté, l'UEFA a donné son feu vert pour le match. "L'UEFA a donné son approbation pour la rencontre de vendredi", conformément aux préconisations d'un rapport d'expertise indépendant, a précisé la Fédération.

Un trou profond dans la pelouse du Ernst-Happel-Stadion de Vienne avait été repéré lundi lors d'Autriche-Danemark, conduisant les instances autrichiennes à examiner minutieusement le gazon et à convoquer une réunion avant de recevoir la France vendredi en Ligue des nations. Des représentants de l'UEFA, de la Fédération autrichienne et des services du stade se sont réunis mercredi dans la soirée et "un rapport d'analyse de la pelouse, réalisé par des experts externes, a été envoyé pour approbation à l'UEFA", organisatrice de l'événement, a précisé M. Neuhold.

Une augmentation significative du niveau des eaux souterraines du Danube

Les instances autrichiennes ont mandaté ces dernières heures une analyse minutieuse de la pelouse, aux rayons X, à l'aide d'une machine spéciale. La fédération a expliqué le phénomène par "une augmentation significative du niveau des eaux souterraines du Danube voisin, causé par les fortes pluies observées dans la nuit de dimanche à lundi".

Stade de la finale de l'Euro-2008, le Ernst-Happel-Stadion sera à guichets fermés pour l'accueil des champions du monde français, avec jusqu'à 44.800 spectateurs attendus lors de cette rencontre comptant pour la 3e journée de Ligue des nations.

(Avec AFP)

