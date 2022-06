Il va fêter sa troisième sélection. Et sa deuxième titularisation en trois matches après sa sortie face à l'Afrique du Sud en mars dernier (5-0). Didier Deschamps l'a annoncé ce dimanche : Mike Maignan sera dans le but de l'équipe de France contre la Croatie à Split en Ligue des Nations ce lundi à la place d'Hugo Lloris. "Hugo reste le n°1, le titulaire, mais demain (lundi) Mike aura l'opportunité d'avoir du temps de jeu", a résumé le patron des Bleus en conférence de presse au stade Poljud à la veille de la rencontre.

A entendre Didier Deschamps, c'était écrit alors que Lloris a empêché les Bleus de prendre l'eau vendredi contre le Danemark (1-2), même si certains ont pointé du doigt son jeu au pied. "C'était déjà prévu en début de semaine (qu'il débute), Hugo a été sollicité sur tous les matches en club, à partir du moment où il y a quatre matches, c'est l'occasion de pouvoir répartir", a lancé le sélectionneur des Bleus tout en annonçant que Presnel Kimpembe portera de son côté le brassard en l'absence de l'ancien Lyonnais.

Si Didier Deschamps joue la carte de la rotation pour ce rassemblement atypique avec quatre rencontres en 10 jours, le voir remplacer son capitaine n'est cependant pas vraiment dans ses habitudes, encore moins pour un match officiel. En 2021, Lloris (35 ans et 137 sélections) avait ainsi disputé toutes les rencontres de l'équipe de France. Mais en 2022, ça tourne jusqu'à présent. Et Mike Maignan, désormais bien établi comme gardien numéro 2 de l'équipe de France, se retrouve avec plus d'occasions de montrer ses formidables qualités sous le maillot bleu.

Champion d'Italie en titre pour sa première saison à l'AC Milan, celui qui a été élu meilleur gardien de Serie A après avoir multiplié les prestations de haute volée et les clean sheets (16 sur 31 matches de Série A) va ainsi pouvoir disputer son premier match officiel avec les champions du monde. A 26 ans. "Ce n'est pas contre Hugo, a lancé Deschamps qui était interrogé sur le fait que le jeu au pied de Maignan pouvait aider à solidifier la défense des Bleus. Que Mike ait un très bon jeu au pied, oui, mais je ne vais pas rentrer dans votre interprétation qui sous-entendrait beaucoup de choses."

En clair, ne cherchez pas à surinterpréter ce choix. Didier Deschamps n'a pas l'intention de bouleverser sa hiérarchie des gardiens avant le Mondial au Qatar. Comme il l'a montré vendredi, Lloris continue d'être performant quand il se retrouve dans la cage française. Et il garde toute la confiance de son sélectionneur.

Mais le jour où la question se posera ou en cas de blessure, Mike Maignan a pour l'heure le profil de candidat numéro 1. Alors autant lui donner des opportunités de prendre déjà le pouls de ce que cela peut impliquer... "Mike est avec nous depuis longtemps et n'a joué qu'un match entier et une mi-temps", a d'ailleurs rappelé Deschamps, désireux d'aguerrir logiquement son numéro 2, peut-être appelé un jour à un autre destin.

