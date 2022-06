L'Espagne lance pour de bon sa campagne de Ligue des Nations. Tenue en échec contre le Portugal (1-1) puis en République tchèque (2-2) lors des deux premières journées, la Roja a décroché son premier succès dans cette édition jeudi soir, contre la Suisse (0-1). A Genève, un but de Pablo Sarabia dans le premier quart d'heure a suffi au bonheur des hommes de Luis Enrique, désormais deuxièmes du groupe 2 à deux longueurs du Portugal. Pour la Nati, cela fait trois défaites en trois matches et une logique dernière place.

Deux des quart de finalistes du dernier Euro s'affrontaient jeudi soir au stade de Genève. Pourtant, après deux journées dans cette Ligue des Nations, ils comptaient deux points à eux deux. Huit changements de chaque côté pour cette rencontre : Murat Yakin et Luis Enrique ont donc remanié leur onze dans les grandes largeurs pour tenter de faire réagir leur formation – et de gérer le physique des troupes, naturellement. Pourtant, c'est bien d'un joueur déjà titulaire avec la Roja il y a quatre jours que la décision est venue.

Une rencontre pauvre en occasions franches

Remplacé dès la pause en République tchèque, Pablo Sarabia n'a cette fois pas donné cette chance à son sélectionneur, en ouvrant le score très tôt. Après un bon pressing de Ferran Torres, successif à une perte de balle du Barcelonais, Marcos Llorente a hérité du ballon pour servir le gaucher sur un plateau, devant le but ouvert (0-1, 13e). L'un des trois seuls tirs cadrés de l'Espagne dans cette rencontre. Toujours mieux que la Suisse, qui n'a cadré qu'à une seule reprise.

Des chiffres qui traduisent le manque d'occasions franches dont a souffert cette rencontre, pourtant disputée sur un rythme intéressant la majorité du temps. Il a fallu se contenter de situations, dont une tête complètement ratée de Breel Embolo, seul au second poteau (25e), une frappe trop axiale de Xherdan Shaqiri (53e), ou encore une tentative du droit de Marco Asensio captée par Yann Sommer (82e). La Nati a eu les billes pour arracher l'égalisation en toute fin de match, mais Embolo, décidément peu inspiré, a encore manqué de justesse après une sortie manquée d'Unai Simon (87e), avant que Noah Okafor ne manque son contrôle suite à une perte de balle très dangereuse de Diego Llorente (88e).

A l'arrivée, les Suisses affichent toujours un zéro pointé après trois journées, eux qui n'ont marqué qu'un but en trois rencontres et qui n'ont plus gagné depuis novembre 2021. Pour la Roja, c'est un succès mérité qui lui permet de rester au contact du Portugal, vainqueur de la République tchèque dans le même temps (2-0). Il devrait bien y avoir match jusqu'au bout dans ce groupe 2.

