Ligue des Nations

Didier Deschamps s'imaginait probablement un tout autre début de rassemblement. Dans un contexte déjà compliqué, miné par l'affaire Pogba et les révélations sur la FFF , le sélectionneur de l'équipe de France a dû composer avec la polémique autour des droit à l'image. Premier rebondissement lundi, avec Kylian Mbappé qui annonce le boycott d'une séance photo officielle après le refus de la "3F" concernant une possible modification de la convention. Mais quelques heures plus tard, cette dernière rétropédale

Après des échanges concluants en présence des cadres de l'équipe de France, du président, du sélectionneur et d'un responsable du marketing, la Fédération Française de Football s'engage à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l'image qui la lie à ses joueurs en sélection", annonce-t-elle. Le lendemain, l'attaquant du PSG participe normalement aux opérations prévues. Selon L'Equipe, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera l'aurait d'ailleurs ", annonce-t-elle. Le lendemain, l'attaquant du PSG participe normalement aux opérations prévues. Selon, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera l'aurait d'ailleurs soutenu dans sa démarche

C'est une demande qui est simple, logique et légitime

Après ces deux jours mouvementés, Raphaël Varane a confirmé ce mercredi qu'il "y avait des discussions à avoir". "Comme je vous l'avais dit au mois de mars, il y avait des discussions à avoir, a-t-il commenté. En tant que groupe, collectivement, on veut faire respecter le droit à l'image individuel de chaque joueur. C'est une demande qui est simple, logique et légitime (...) On veut simplement une mise à jour pour éviter les bugs à l'avenir sur ce sujet-là. Les discussions, comme vous le savez, ont bien avancé et j'espère que ce sera réglé le plus vite possible parce qu'on n'a pas envie de perdre de l'énergie là-dessus. Je pense que c'est le genre de chose, par rapport aux discussions qu'on a eues, qui avancent bien."

Varane a lui-même été confronté à ce problème ces dernières années, lorsqu'il avait été sollicité par Volkswagen, partenaire des Bleus, alors qu'il est lui-même ambassadeur de la marque Jaguar. A l'époque, une solution avait été trouvée à l'amiable et le joueur dispensé, comme l'avait confirmé à l'AFP son ex-agent d'image Frank Hocquemiller.

Dans la foulée, Didier Deschamps a également été interrogé sur cette question épineuse. "Il y a des échanges, des discussions pour arriver à des accords communs, où les intérêts des uns et autres sont pris en compte. De par ma position, je suis là pour faire en sorte que tout le monde puisse trouver un terrain d'entente, les joueurs, l'institution tout comme du côté des partenaires qui nous ont toujours soutenus", a expliqué le sélectionneur des Bleus, visiblement satisfait qu'une issue favorable ait été trouvée entre toutes les parties concernées.

