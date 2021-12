Fort du succès de ses deux premières éditions, la Ligue des Nations pourrait bien franchir une nouvelle étape. Vice-président de l'UEFA, Zbigniew Boniek a accordé un entretien au média polonais Meczyki dans lequel il a annoncé que le tournoi allait évoluer pour inclure de nouvelles sélections venues d'Amérique du Sud dès 2024. Cette réforme serait le fruit d'un accord entre l'instance dirigeante du football européen et la confédération sud-américaine de football (CONMEBOL). Cette entente donnerait ainsi corps à leur opposition du projet de Coupe du monde tous les deux ans de la FIFA.

C'est la dernière Ligue des Nations dans ce format. Nous avons eu une réunion avec la CONMEBOL : à partir de 2024, des équipes venant d'Amérique du Sud vont rejoindre la compétition. Quel sera exactement le nouveau format ? Nous travaillons dessus. La programmation des matches internationaux est restreinte donc on ne peut pas intégrer trop de monde", a ainsi indiqué Boniek. ", a ainsi indiqué Boniek.

Un avantage certain : réduire le nombre de voyages transatlantiques des Sud-Américains jouant en Europe

Le projet serait ainsi d'ouvrir la compétition à 10 sélections sud-américaines. Le Top 6 - actuellement le Brésil, l'Argentine, la Colombie, le Chili, le Pérou et l'Uruguay - devraient être placées dans la Ligue A. Il serait ainsi possible d'assister à des chocs habituellement réservés au Mondial (ou à des matches amicaux) par exemple entre l'Albiceleste de Lionel Messi et la France de Kylian Mbappé. La Bolivie, l'Equateur, le Paraguay et le Venezuela seraient, quant à eux, placés dans la Ligue B.

Enfin, l'intégration de ces sélections à la Ligue des Nations aurait un avantage : la réduction des longs voyages transatlantiques pour les internationaux sud-américains évoluant en Europe. Tous les matches devraient ainsi avoir lieu sur le Vieux Continent.

