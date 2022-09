A quoi va ressembler la dernière liste de Didier Deschamps avant de s'envoler pour le Qatar ? Celle-ci sera scrupuleusement décortiquée car, à deux mois du Mondial, ceux qui en feront partie auront de très bonnes chances de défendre la couronne mondiale des Bleus. A en croire les informations de Téléfoot, le sélectionneur n'appellera pas de petits nouveaux pour affronter l'Autriche et le Danemark en Ligue des Nations. Pas de Wesley Fofana, désormais défenseur de Chelsea, ni de Valentin Rongier pourtant excellent en ce début de saison avec l'OM. Deschamps s'en tiendrait donc aux hommes qu'il connaît déjà.

Et parmi eux, un attaquant qui n'est plus revenu en équipe de France depuis sa blessure à l'Euro 2022 : Ousmane Dembélé. En pleine bourre avec le Barça, encore buteur ce samedi à Cadix, l'ancien Rennais devrait revenir à Clairefontaine si on en croit Téléfoot. Le cas Olivier Giroud, lui, ne serait pas encore tranché. Lui aussi signe un très bon début de saison avec l'AC Milan. Mais, on l'aura compris depuis le mois de juin, sa présence dans le groupe tient moins à ses performances en club qu'à la présence ou non de Karim Benzema.

Or si KB9, blessé, ne figurait pas dans le groupe du Real ce week-end, sa blessure évoluerait bien. Carlo Ancelotti a prévenu : "Si Benzema ne joue pas le derby contre l'Atlético (ndlr : le 18 septembre), il n'ira pas en sélection."

Olivier Giroud a remplacé Karim Benzema lors de France-Suisse à l'Euro 2020. Crédit: Getty Images

