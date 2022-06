A quoi reconnaît-on qu’un rassemblement de l’équipe de France est engoncé à une période où les footballeurs et observateurs pensent à autre chose qu’au terrain ? Il suffit de tendre l'oreille, écouter les conférences de presse et de compter les questions qui ont attrait aux matches qui viennent. Mercredi après-midi, sur le grill, Moussa Diaby n’a pas eu beaucoup à parler du Danemark, adversaire des Bleus vendredi au Stade de France (20h45). Non, l’attaquant du Bayer Leverkusen a beaucoup parlé de son avenir, sans trop rien dire, sinon répéter qu’il était "concentré sur le rassemblement" et que ce n’était pas forcément le moment de discuter de tout cela.

Ad

Diaby n’a pas découragé les journalistes qui sont revenus plusieurs fois à la charge lors de la conférence de presse du jour. Petit florilège des réponses du joueur aux 13 buts et 12 passes décisives en Bundesliga cette saison.

Ligue des Nations A quelle heure et sur quelle chaîne suivre France – Danemark à la télévision en Ligue des Nations ? 27/05/2022 À 08:35

"Ça fait toujours plaisir d’entendre son nom dans un grand club mais je suis concentré sur ce rassemblement. Pour le moment, je n’y réfléchis pas trop."

"Rester, c’est possible aussi. Je ne l’exclus pas. Mais comme je l’ai dit, je suis plus focus sur l’équipe de France."

"Forcément, la Coupe du monde sera un facteur important. Ce sera un choix difficile mais, comme je le dis, je n’y réfléchis pas trop. Après le rassemblement, je me poserai avec ma famille et mes agents pour en discuter un peu plus."

Moussa Diaby Crédit: Getty Images

Discuter des prétendants, penser au Paris Saint-Germain aussi ? Formé dans la capitale, auteur de deux réalisations avec les Rouge-et-Bleu avant de prendre son envol outre-Rhin, Moussa Diaby reste, comme Christopher Nkunku, sensible aux charmes du PSG. "Paris, c’est mon club formateur, c’est le club qui m’a tout appris, a-t-il rappelé mercredi. Je n’exclus pas un retour… Si le PSG venait à m’appeler un jour, j’y réfléchirais, comme tout autre club".

Moussa Diaby y réfléchira mais… quand ce sera le moment. A savoir : pas tout de suite.

Equipe de France Fekir ne sait pas comment reconquérir Deschamps : "J’ignore sur quoi il se base" 20/05/2022 À 12:12