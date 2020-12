Battu jeudi soir sur la pelouse du Celtic Glasgow (2-3), le LOSC termine deuxième de son groupe derrière l'AC Milan. Les Dogues, seuls représentants français en seizièmes de finale, pourraient affronter du lourd au prochain tour : AS Rome, Arsenal ou Naples. Sans compter certains reversés de Ligue des champions, Manchester United ou l'Ajax Amsterdam, qui avait causé du tort aux Nordistes la saison passée en C1 (deux défaites : 0-2 à domicile et 0-3 aux Pays-Bas).

Les trois autres grands championnats ont réalisé un sans-faute. L'Angleterre (Arsenal, Leicester, Tottenham sans oublier Manchester United reversé de C1), l'Allemagne (Hoffenheim et Leverkusen) et l'Espagne (Villarreal et Grenade) se présenteront en force dans ces seizièmes de finale.