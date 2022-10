Ligue Europa Conférence

Dimanche, contre Troyes (3-2), Nice a inscrit trois buts. Pourtant, l'équipe de Lucien Favre est, avec neuf buts en dix journées, la 19e attaque de l'élite. Seul Ajaccio fait pire. Etant donné qu'au niveau européen, c'est à peine mieux (5 buts en 5 matches), les Aiglons patinent. D'autant que ces chiffres parviennent même à masquer la complexité de la situation. Car sur ces 14 buts en 15 matches, cinq ont été inscrits sur penalty, geste qu'Andy Delort (4/4, plus un but dans le jeu) et Nicolas Pépé (1/1, plus deux buts) maîtrisent.

Dans le jeu, les Aiglons développent trop peu d'actions offensives déstabilisatrices pour espérer marquer plus. Celui qui offre le plus de percussion, Youcef Atal, est sempiternellement blessé. Contre Troyes, dimanche dernier, il a été intéressant... 42 minutes, avant de se blesser, de nouveau, à une cuisse.

Pépé, "de mieux en mieux"

"J'espère que son absence ne durera pas longtemps parce qu'il est important pour nous", a pesté son entraîneur, conscient de la perte sèche représentée. Jeudi, Atal manquera. "Il nous faut ce type d'apport, cette capacité à faire des différences", insiste Favre, qui réclame continuellement "de la profondeur, du dribble, de la percussion et de la puissance". Or, Sofiane Diop et Hicham Boudaoui ne sont pas ailiers purs et ne compilent pas toutes les caractéristiques demandées. Quant à Pépé, dont Favre apprécie la vitesse et le jeu vertical, il "monte en puissance".

"Enchaîner les buts permet de prendre confiance rapidement, explique l'attaquant prêté par Arsenal. Je sors d'une année presque blanche, en manque de confiance, où j'ai peu joué. Même si je ne suis pas dans ma forme optimale, je me sens de mieux en mieux." "Quand on le voit dribbler, entrer sur son pied gauche, c'est bien, insiste Favre. Il prend la profondeur et se crée des occasions."

Auteur de deux buts et deux frappes sur les montants lors des deux derniers matches, Pépé entend encore gagner en réalisme. Autre buteur avéré, Gaétan Laborde, qui a ouvert son compteur niçois à Paris (1-2) -ce qui lui "a fait du bien"-, doit lui aussi "être plus efficace".

Favre s'"adapte aux joueurs"

Mais comme à l'aller, en République tchèque, il s'épuise souvent dans des courses sans toujours être servi. "J'ai beaucoup couru (12,92 km) pour l'équipe, explique-t-il. Il faut pouvoir se sacrifier pour le collectif. A nous de mettre en place l'animation offensive. Moi, je n'ai pas de préférence." Favre estime que ses joueurs ont des qualités disparates. Donc il "s'adapte aux joueurs à disposition" et alterne les schémas: 4-4-2, 4-2-3-1, 3-4-3. "Cela va durer jusqu'à Noël", insiste-t-il, avant de poursuivre: "Il y a du travail avec tout le monde, pas seulement l'attaque. On en aura pour un moment. On fait gentiment des petits progrès".

"Il ne faut pas oublier qu'à part Andy, on est tous arrivés en fin de mercato, soutient Pépé. On a encore beaucoup de choses à travailler. Il faut continuer." L'attaquant prêté par Arsenal regrette de ne pouvoir peaufiner les automatismes à l'entraînement en raison de l'enchaînement des rencontres. Mais pour lui, "ça commence à fonctionner". Laborde, qui possède déjà des automatismes avec Delort, confirme : "C'est de mieux en mieux." Favre, lui, a "vu 65 minutes agréables et collectivement, pas mal" contre Troyes. Contre Slovacko, il jugera sur les actes, dans un stade à huis-clos, où il sera entendu.

